Conte ha chiamato Chiesa: la risposta è appena arrivata

La telenovela Chiesa prosegue, con nuove voci relative alle potenziali prospettive del numero 7 bianconero. Conte entra a gamba tesa

Mentre Euro 2024 entra nel vivo della sua fase conclusiva, il calciomercato della massima lega italiana sembra avere tutte le carte in regola per mandare in subbuglio tifosi e appassionati della penisola. L’egemonia tecnico-tattica manifestata dalla corazzata di Simone Inzaghi nel corso della stagione appena conclusasi sarà sotto assedio nel corso della prossima stagione, a causa del mastodontico lavoro di ristrutturazione che Milan, Juventus, Napoli, Roma e Lazio sono impegnate a concretizzate nel corso della sessione estiva del calciomercato.

La totalità dei club sopracitati ha sostituito il proprio allenatore, il che acuirà inevitabilmente la necessità di rinnovare le rose, a immagine e somiglianza del sistema di gioco introdotto dai rispettivi tecnici. Daniele De Rossi in tal senso può dirsi avvantaggio, poiché le settimane passate sulla panchina giallorossa dopo aver raccolto il bollente testimone di José Mourinho avranno di certo contribuito a formare un pensiero più definito e limpido sulle priorità in termini di affari in entrata e in uscita.

Quella che appare come l’urgenza più plateale a livello di organico riguarda certamente le fasce, poiché lo stesso De Rossi ha più volte affermato in sede di conferenza stampa come l’assenza di velocisti propensi alla sovrapposizione e alla profondità rappresenti un chiaro limite all’espressione della propria idea di gioco.In tal senso non è affatto casuale il profondo interesse manifestato nei conforti di Federico Chiesa, il quale si trova attualmente al centro di una serie indefinita di voci di mercato

Contatti tra il Napoli e l’entourage di Chiesa

Le caratteristiche del figlio d’arte ex Fiorentina sono sorprendentemente adiacenti a quanto desiderato da DDR per i propri esterni offensivi: rapidità nel breve, ma anche nell’allungo, spiccata propensione al dribbling, dimestichezza con il gol e costante ricerca della verticalità…

Qualità che, per altro, sono le medesime che hanno spinto Thiago Motta a inserire il numero 7 bianconero in cima alla lista dei sacrificabili. Negli scorsi giorni si è fatto un gran parlare della possibilità per il talento bianconero di approdare nella città eterna, anche e soprattutto a causa dell’apparente accordo che i giallorossi e la Vecchia Signora avrebbero raggiunto.

Secondo Tuttosport, tuttavia, sarebbe riemersa la possibilità Napoli, la cui dirigenza avrebbe intrattenuto contatti proprio nelle scorse ore con il calciatore. La reputazione e le prospettive promesse da Antonio Conte potrebbero pesare non poco sulla decisione finale, ma anche nel caso dei partenopei vi è una macchia indelebile: Chiesa vuole giocare la Champions League già a partire dalla stagione in arrivo.

Un desiderio che, però, rischia di rimanere tale, poiché, nel caso in cui Chiesa confermasse di voler rimanere nello stivale, le opzioni più accreditate sembrerebbero essere proprio Napoli e Roma, entrambe fuori dalla Coppa dalle Grandi Orecchie.