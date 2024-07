La Serie B gli sta stretta: così la Roma fa incassare la rivale

Calciomercato Roma, spunta il centrocampista dalla Premier League. I giallorossi pronti a un investimento per 17milioni di euro. Ecco il profilo

Un altro centrocampista per la Roma. Almeno queste sono le indiscrezioni che arrivano dall’Olanda e, precisamente, riportate dal portale voetbal.headliner.nl.

La Roma sarebbe interessata alle prestazioni di un elemento che la scorsa estate è passato dal Coventry allo Sheffield United. Un brasiliano naturalizzato olandese che ha chiuso la propria stagione con 34 presenze, realizzando 4 gol e servendo 6 assist ai compagni. Mediano, un giocatore che gioca davanti alla difesa, ma che all’occorrenza potrebbe essere utilizzato come interno sinistro di un ipotetico centrocampo a tre. Insomma, la Roma sarebbe sulle tracce di Gustavo Hamer.

Calciomercato Roma, interesse per Hamer

Nato in Brasile, classe 1997, ha iniziato a giocare in Olanda, anche con il Feyenoord, prima di trasferirsi in Inghilterra dove quest’anno ha fatto discretamente bene con la sua squadra. Si parla di una valutazione intorno ai 17,3 milioni di euro, che poi sarebbe il prezzo che lo Sheffield United ha pagato al Coventry per strapparlo la scorsa estate. Siccome ha un contratto lungo nel tempo, che riporta una data di scadenza nel 2027, difficile possa esserci uno sconto sulla questione. Quindi qualora la Roma lo volesse dovrebbe sobbarcarsi per intero il costo del cartellino. Inoltre una percentuale sulla rivendita andrebbe al Feyenoord, rivale “storica” degli ultimi anni.

Vedremo se questa indiscrezione avrà futuro nelle prossime settimane, sarebbe il secondo colpo, in caso, in mezzo al campo dopo quello che Ghisolfi ha piazzato ufficialmente nei giorni scorsi con Enzo Le Fée, che ha sostenuto le visite mediche e che dovrebbe essere annunciato con la solita nota della Roma nella giornata di oggi.