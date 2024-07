Mourinho, è subito show con Gattuso: scoppia la rissa in campo

Durante l’amichevole tra l’Hajduk Spalato di Gattuso ed il Fenerbahce di Mourinho è scoppiata una rissa tra due calciatori.

Dopo la gara vinta dalla Spagna contro la Francia, in questi minuti si sta giocando la seconda semifinale di questa edizione dell’Europeo: Olanda-Inghilterra. A passare in vantaggio sono stati gli olandesi con il gran gol di Xavi Simons, ma la Nazionale guidata da Gareth Southgate è riuscita a pareggiare con il rigore realizzato da Kane.

Tuttavia, ovviamente, questi ultimi giorni sono importanti anche per i vari club. Tante squadre della nostra Serie A, infatti, hanno iniziato in questi giorni la preparazione estiva per farsi trovare pronti per la prossima stagione. Tra queste squadre bisogna sicuramente inserire la Roma di Daniele De Rossi.

I giallorossi, infatti, si sono ritrovati a Trigoria domenica scorsa per iniziare gli allenamenti il giorno dopo. Ma alcune squadre stanno già affrontando le prime amichevoli. Tra questi club bisogna sicuramente inserire il Fenerbahce dell’ex allenatore giallorosso José Mourinho. Il club turco ha infatti sfidato l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso in una gara estiva. Questo match, però, è finito sotto la luce dei riflettori dei vari media per colpa di una rissa.

Rissa durante l’amichevole tra l’Hajduk Spalato di Gattuso ed il Fenerbahce di Mourinho

Come riportato da ‘Fanatik’, infatti, i due giocatori Livaja (ex Inter) e Djiku sono venuti addirittura alle mani nel corso di questa partita amichevole. Lo scontro tra questi calciatori è stato così forte che sia Gennaro Gattuso che José Mourinho sono entrati in campo per fare da pacieri.

Da sottolineare che, oltre all’episodio tra Livaja e Djiku, la gara tra l’Hajduk Spalato ed il Fenerbahce (terminata poi 1-0 per i croati) è stata caratterizzata da vari episodi in cui si sono scaldati gli animi tra i giocatori in campo.