Calciomercato Roma, accordo con il bomber: contratto pronto per la firma

Accordo totale e addio Roma, in queste ore può arrivare già la firma. C’è l’intesa, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua imperterrita la ricerca di un nuovo centravanti in casa Roma, alla luce delle diverse esigenze palesate dalla squadra nel corso della passata stagione, amplificate dai recenti movimenti in questa regione di campo che, di fatto, hanno lasciato ben sguarnito il terminale offensivo di Daniele De Rossi.

Quest’ultimo, nel corso della passata stagione, ha potuto fare felice affidamento sul rendimento di Dybala e Lukaku, certamente tra i protagonisti di una regione offensiva che, eccezion fatta per il 90 e il 21, non ha sempre saputo produrre moltissimo. Ben presto spiegata, dunque, la necessità di confermare e fissare la posizione dell’argentino, parallelamente alla consegna nelle mani dell’allenatore di un elemento che impedisca di rimpiangere il gigante belga, difficilmente riscattabile dalla Roma alle condizioni attuali richieste dal Chelsea.

Calciomercato Roma, Mikautadze vicinissimo al Monaco

Mentre continuano a intrecciarsi le voci sul suo futuro e su un possibile ritorno in Serie A, Lukaku è, in casa Roma, soprattutto fautore di una ricerca quasi smodata, ma non per questo imponderata, di nomi nuovi per l’attacco. La partenza definitiva di Belotti e la sortita di Azmoun a fine prestito impongono valutazioni, anche alla luce di una possibile partenza di Tammy Abraham.

I profili fin qui sondati ed emersi sono stati molteplici e, tra questi, si era segnalato anche quello a sorpresa di Georges Mikautadze, georgiano del Metz reduce da una bella stagione in Ligue 1 e da un Europeo più che convincente. Il giocatore, stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, starebbe però per firmare con il Monaco. Il club francese è vicinissimo al suo ingaggio, con gli ultimi dettagli da limare prima di una sottoscrizione ufficiale che lo legherà ad un nuovo club di Ligue 1.

Prossimo all’essere depennato ufficialmente, dunque, il nome del georgiano, sfoltendo una lista non poco ampia di Ghisolfi e colleghi per quello che continua ad essere uno degli obiettivi più importanti di questo calciomercato della Roma.