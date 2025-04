Scambio per Osimhen: il via libera fa volare la Juventus

Victor Osimhen continua ad essere un chiodo fisso per la Juventus: l’ultima bomba rimescola le carte in tavola. Giuntoli non aspettava altro

La conquista del quarto posto in casa Juventus è strettamente collegata alle prossime mosse di mercato. Benché Giuntoli abbia già cominciato a tessere la tela per non farsi trovare impreparato, la ‘Vecchia Signora’ dovrà inevitabilmente ridimensionare le proprie velleità in termini di qualità qualora non dovesse riuscire a centrare l’obiettivo minimo stagionale.

Situazione che, ad esempio, tocca da molto vicino l’evolversi della telenovela Osimhen. Ormai da settimane – non è un mistero – l’area tecnica bianconera sta provando a capire i margini di manovra per far saltare il banco per l’attaccante nigeriano. La clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro inserita al momento dell’ultimo rinnovo con il Napoli – però – è valida soltanto per l’estero. Un dettaglio non trascurabile visto che diverse compagini inglesi hanno già cominciato a tastare il terreno, forti di una disponibilità economica tale da non precludere loro un affondo concreto in tempi relativamente brevi. Tra tutte Arsenal e Chelsea, ma occhio alle sorprese. Il Galatasaray, infatti, non hanno ancora perso le speranze sulla possibilità di far sì che Osimhen prolunghi la sua esperienza ad Istanbul.

Calciomercato Juventus, intrigo Osimhen: arriva il grande rifiuto

Nei giorni scorsi, in realtà, anche il Fenerbahçe era dato sulle tracce dell’attaccante nigeriano. Dopo aver messo nel mirino Dusan Vlahovic, infatti, l’area tecnica gialloblu avrebbe anche tastato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Osimhen. Una serie di sondaggi esplorativi che, però, non avrebbe dato i risultati sperati. Sull’argomento si è espresso in questi termini il giornalista nigeriano Buchi Laba:

“Il Fenerbahçe ha contattato un agente importante per cercare di convincere Osimhen a prendere in considerazione la destinazione, ma la proposta è stata immediatamente respinta: è impossibile“. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, non dovrebbe essere il Fenerbahçe la prossima destinazione di Osimhen. A questo punto non è escluso che i gialloblu virino con convinzione proprio su Vlahovic che, nonostante i buoni segnali lanciati nelle ultime settimane, dovrebbe lasciare Torino.

L’intreccio, intanto, è più vivo che mai. Dal canto loro, il Barcellona e la Juventus non sono affatto fuori dalla corsa a Osimhen e proveranno a giocarsi fino in fondo le loro carte. Per completare il mosaico, però, diverse tessere dovranno essere sistemate.