Calciomercato Roma, ecco il nuovo bomber: decisione già presa

Calciomercato Roma, Ghisolfi al lavoro per regalare a De Rossi il nuovo centravanti. Alternativa immediata già pronta.

Continua la caccia al centravanti in casa Roma, alla luce della ben chiara e delineata situazione che sta interessando la regione offensiva di De Rossi. Qui, per ora, l’unica certezza tecnica pare poter essere Paulo Dybala, oggetto di non poche discussioni e attenzioni alla luce di un contratto in scadenza nel 2025 e di una ben nota clausola che, nel corso di tutto il corrente mese, continua a mantenere sull’attenti tifosi e addetti ai lavori.

Le notizie degli ultimi giorni avevano lasciato intendere come in quel di Trigoria si stesse lavorando per un incontro finalizzato a prolungare il rapporto con il numero 21, ritoccandone stipendio e condizioni contrattuali e, di fatto, mettendolo ancor di più al centro di un progetto che, ora come ora, non può comunque prescindere dalla ricerca di altri rinforzi in questa zona.

Oltre alla telenovela Chiesa, in grado di riassumere gli aneliti ad un miglioramento anche sull’esterno, va segnalata anche la questione centravanti, strettamente legata al mancato riscatto di Lukaku e alla flebile posizione raggiunta da Abraham nell’ultimo anno e mezzo nella capitale.

Calciomercato Roma, En-Nesyri resta il favorito: alternativa Mikautadze

I nomi emersi restano diversi e, tra i tanti, si è nel recentissimo passato segnalato anche quello di En-Nesyri, centravanti del Siviglia reduce da un grande campionato in Liga, con 16 gol e un trascorso negli ultimi anni che certamente gli assicura lo status di attaccante affidabile e qualitativo.

Gli ultimi aggiornamenti sul suo conto sono stati avanzati da Gianluca Di Marzio che ha evidenziato come la Roma continui a muoversi sulle tracce del marocchino, per il quale si cerca un accordo col Siviglia. En-Nesyri, come ben noto, piace anche al Fenerbahce di Mourinho e ad un’Arabia Saudita le cui cifre e disponibilità non possono non spaventare. La Roma resta vigile e attenta, consapevole delle difficoltà di una trattativa e concentrata anche su soluzioni alternative.

Tra queste, ancora vivida la recente pista Mikautadze, bomber georgiano del Metz che, pur piacendo, non ha ancora convinto del tutto la dirigenza giallorossa. Seguiranno aggiornamenti.