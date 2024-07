Calciomercato Roma, il nuovo esterno arriva dal Nord: affare in chiusura

Sarebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli per la definizione di un nuovo affare in casa Roma: la trattativa è ormai in discesa

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Le Fée, la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sotto questo punto di vista non sono pochi i reparti sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi, consapevoli della necessità di rinforzare una rosa che è chiamata ad essere puntellata in reparti non banali.

Sotto questo punto di vista uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi – ormai da tempo – sono le corsie esterne. Sia per il versante destro che sull’out mancino non sono pochi i profili finiti nei dossier della Roma. In particolare per l’out sinistro, dopo la decisione della Roma di non rinnovare il contratto a Spinazzola (la cui firma con il Napoli è stata già ufficializzata), si prospettano novità importanti a stretto giro di posta. A tal proposito, arrivano importanti aggiornamenti.

Calciomercato Roma, sprint per Dahl: fumata bianca vicina

I giallorossi sarebbero vicini a definire l’acquisto di Samuel Dahl. Classe 2003, il terzino sinistro di proprietà del Djurgadens ha calamitato l’interesse dalla Roma. Dal canto loro, i giallorossi sarebbero andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi e stanno spingendo per chiudere l’affare in tempi relativamente brevi.

Ghisolfi è sempre più vicino a chiudere l’operazione a titolo definitivo sulla base di una valutazione complessiva da 3,5 milioni di euro. Andrebbero limati soltanto gli ultimi dettagli di una trattativa che appare ormai scandita nelle sue linee essenziali. Reduce da una stagione impreziosita da due assist, Dahl ha da poco esordito nella Nazionale maggiore svedese. A meno di nuovi dietrofront, dunque, dovrebbe essere l’esterno cresciuto nelle giovanili del Vasteras SK U17 uno dei papabili nuovi innesti della Roma. Seguiranno aggiornamenti su una pista pronta a scaldarsi anche nelle prossime ore.