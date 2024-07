Chiesa fuori dalla Juve: nuovo sconto e Roma avvisata

Chiesa fuori dalla Juventus: i bianconeri hanno deciso e Federico non è mai stato così lontano. La Roma è avvisata: c’è il nuovo sconto

L’addio non è mai stato così vicino. E potrebbe anche finire totalmente ai margini del progetto. E magari si sia parlato di una Roma ormai non interessata, le cose probabilmente non stanno in questo modo: su Federico Chiesa i giallorossi ci sono e si possono inserire in quelle falde clamorose che si sono aperte tra lui e la Juventus.

Un quadro della situazione questa mattina la fa il Corriere dello Sport in edicola che parla, senza girarci troppo intorno, di un addio ormai quasi certo per svariati motivi: il primo è quello economico. Chiesa ha chiesto dai 6 ai 6,5milioni di euro per il rinnovo del contratto e la Juventus, che ha deciso di cambiare totalmente mentalità sotto questo aspetto, al massimo si è spinta fino ai 4,5. Forbice ampia tra distanza e offerta e nessuna possibilità per il momento di venirsi incontro anche perché, pure Thiago Motta, non sembra essere così convinto del giocatore. Tutto, quindi, lascia presagire all’addio.

Chiesa lascia la Juve: ecco il prezzo

Ma quanto costa Chiesa? Per il suo ultimo anno di contratto il costo totale che la Juventus dovrebbe ammortizzare è di circa 22milioni di euro. Su queste cifre si potrebbe ragionare per l’addio anticipato, e i bianconeri, forse, potrebbero anche scendere a 20milioni per risparmiare e poi tuffarsi verso altri lidi. Insomma, una situazione che evidentemente è ancora da tenere in considerazione.

Come sappiamo, inoltre, l’esterno offensivo si è preso del tempo per decidere il suo futuro: non vuole avere fretta anche perché adesso pensa al matrimonio fissato il prossimo 20 luglio, lo stesso giorno di Dybala. E magari alla fine potrebbe pure decidere di accettare, semmai la Roma tra una decina di giorno o poco più fosse ancora interessata, l’offerta dei giallorossi. La pista non è caldissima come qualche giorno fa, ma sicuramente non è del tutto morta e sepolta. Vedremo.