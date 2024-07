Club italiani fuori dalle Coppe: il provvedimento UFFICIALE cambia tutto

L’approvazione dell’emendamento – tanto attesa – non si è fatta attendere. Ecco cosa cambia per i club italiani

Nelle scorse ore aveva destato non poco scalpore la notizia della lettera congiunta con la quale Fifa e UEFA aveva ammonito l’Italia circa i rischi derivanti dall’approvazione dell’emendamento Mulé orientato ad un restyling dell’organizzazione federale attualmente operativo.

“Se dovesse essere adottato e reso esecutivo nella sua formulazione originale o anche in una nuova con gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure”. Così i due massimi organi calcistici internazionali avevano ‘avvertito’ la Lega di Serie A e tutto il sistema federale italiano. Il momento della resa dei conti potrebbe arrivare molto presto. Come evidenziato da SportFace, infatti, la Commissione Cultura e Sport della Camera ha approvato l’emendamento Mulé ma in una sua variante, dunque modificato rispetto all’impianto originario. A riferire le parole del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è stata l’ANSA.

Secondo Casini, “l’approvazione dell’emendamento al decreto sport in Commissione cultura e sport della Camera darà maggiore rappresentatività alla Lega Serie A nel sistema federale. Ciò rappresenta, dopo anni, un primo traguardo importante. La norma è un primo passo, indispensabile, del percorso di riforme che la Serie A ha chiesto da tempo”. Staremo a vedere se questa presa di posizione forte derivante dall’approvazione dell’emendamento possa effettivamente creare i presupposti per la paventata esclusione dalle Coppe dei club italiani. In un senso o nell’altro le reazioni “internazionali” potrebbero non tardare ad arrivare.