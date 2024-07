Nuovo bomber Roma: c’è l’ultimatum di Mourinho

Ecco le utlime in merito ad un’operazione che vede coinvolte la Roma di De Rossi e il Fenerbahce di José Mourinho. È duello di calciomercato

Dopo aver aperto il calciomercato in entrata con il colpo Le Fée – il quale è stato accolto con un certo ottimismo dal popolo giallorosso – Florent Ghisolfi è pronto ad entrare nel vivo della violenta rivoluzione che occorrerà mettere in atto, per garantire a Daniele De Rossi una rosa in linea con le proprie velleità tecnico-tattiche. Il sistema di gioco immaginato dal Comandante di Ostia si discosta con convinzione da quanto compiuto nella capitale da José Mourinho e, di conseguenza, sarà necessario modificare dalle fondamenta le caratteristiche dell’organico giallorosso.

Se da una parte le numerose partenze da Trigoria aiuteranno Ghisolfi e Ricchio a liberare alcuni armadietti dello spogliatoio senza sforzo, dall’altra potrebbero costringere il nuovo direttore tecnico d’oltralpe a una considerevole quantità di innesti, il che rischia inevitabilmente di mettere a repentaglio la qualità delle singole operazioni.

Per ora però, come l’affare Le Fée ha dimostrato e alcune voci stanno confermando, Ghisolfi sembrerebbe intenzionato a effettuare alcuni colpi mirati intorno ai 20 milioni di euro, per poi puntare su giovani promettenti o, tuttalpiù, su alcune operazioni a parametro zero.

Dopo aver rinforzato il centrocampo con il fantastica ex Rennes, DDR e Ghisolfi dovranno necessariamente concentrarsi sulla fase difensiva e su quella offensiva, dove la partenze di Lukaku, il mancato riscatto di Azmoun e i corteggiamenti in atto tra Abraham e la Premier League, rischiano seriamente di lasciare tre slot liberi per il ruolo di centravanti (o seconda punta). Ecco dunque che emergono prepotentemente le voci in merito ad uno nei nomi più chiacchierati delle scorse ore tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

En-Nesyri pensa alla Roma, Mou lancia l’ultimatum

La Roma di Daniele De Rossi non ha alcuna intenzione di rimanere a piedi in quanto a centravanti a disposizione per la stagione 24/25 e, la quantità di nomi attualmente segnata sul taccuino di Florent Ghisolfi, fa facilmente intendere come i vertici capitolini siano pronti a portare nella città eterna quantomeno un paio di punte nel corso della sessione estiva.

Il nome che nelle ultime ore sta orbitando intorno al pianeta Roma è quello di Youssef En-Nesyri, ovvero il centravanti del Siviglia, il cui contratto scadrà a giungo 2025. Sulle tracce del marocchino classe ’97 ecco anche José Mourinho con il suo Fenerbahce e la Saudi Pro League, pronta a ricoprire d’oro un talento che, nel corso della stagione appena conclusasi, ha messo a segno 16 reti e due assist nella massima lega spagnola.

I giallorossi avrebbero dunque avviato i primi contatti con i vertici del club spagnolo, i quali avrebbero immaginato di poter generare dalla vendita del proprio talento circa 20 milioni di euro. Il calciatore, tuttavia, sembrerebbe piuttosto confuso in questo ore, poiché l’accordo a voce preso con il Fenerbahce di Mou sarebbe stato messo in discussione proprio dall’offerta della Roma, che gli garantirebbe di giocare in una lega indubbiamente più blasonata.

Secondo quanto riportato da takvim.com.tr, pare che Mou e colleghi abbiano recapitato al gigante marocchino (192 centimetri) un ultimatum di una settimana, al termine del quale i turchi vireranno su altri papabili candidati.