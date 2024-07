Visite mediche e firma bianconera: 3 milioni alla Roma

Calciomercato Roma, 3 milioni di euro e firma dopo le visite mediche: i bianconeri prendono lo ‘scarto’ giallorosso.

Il calciomercato giallorosso continua a lasciar intravedere i margini per grandi novità e cambiamenti, alla luce delle tante esigenze palesate dalla squadra e dagli aneliti chiaramente espressi da De Rossi per poter contare su una rosa migliorata e allungata rispetto a quella allenata nella seconda metà di stagione, dopo l’esonero di José Mourinho. L’approdo in questi giorni di Le Fèe ha testimoniato la consapevolezza di dover apportare modifiche nella regione centrale di campo, fortemente attenzionata insieme a tanti altri scenari da Ghisolfi e colleghi.

Questi ultimi, come noto, continuano a muoversi anche per la regione difensiva e offensiva, con la ricerca di elementi che vadano ad ovviare alla partenza di Llorente e alle condizioni non più di grande continuità da parte di Chris Smalling. Non meno intricati, quindi, i discorsi per l’attacco, con la pedissequa ricerca di un bomber che permetta di non rimpiangere Lukaku e di un profilo in pieno stile Chiesa, che garantisca strappi e qualità sulle corsie.

Calciomercato Roma, 3 milioni dal Besiktas per Karsdorp

I tanti discorsi in grado di mantenere vivida l’attenzione in entrata, però, non possono far passare in secondo piano le molteplici questioni relative alle uscite, che potrebbero avere un peso tutt’altro che marginale anche ai fini della costruzione di una rosa ben calibrata, da un punto di vista qualitativo e quantitativo.

Oltre al termine dei prestiti e alla decisione di non concretizzare alcuni riscatti, gli addii in casa Roma potrebbero ben presto riguardare giocatori da tempo finiti ai margini del progetto che, parallelamente agli ormai svincolatisi Rui Patricio e Spinazzola, lascerebbero nuovi spazi in quel di Trigoria. Tra i vari, figura Rick Karsdorp, più volte finito in una condizione di subalternità, già dai tempi di Mourinho e mai in grado di ricucire totalmente il rapporto con la piazza, nemmeno sotto la guida di De Rossi.

Il punto bassissimo toccato con il Bayer Leverkusen aveva già lasciato intendere come il rapporto fosse definitivamente logoro, ampliando le possibilità di un addio ad un anno di scadenza del contratto, previo l’arrivo di una giusta offerta. Stando a quanto riferito da As Marca, la soluzione potrebbe essere quella turca, con il Besiktas pronto a ingaggiare ufficialmente l’olandese in caso positivo delle visite mediche.

Affinché l’operazione vada in porto, il Besiktas dovrebbe dapprima piazzare un colpo in uscita, allontanando dalla rosa un giocatore straniero. Dopo di che, il possibile versamento di circa 3 milioni di euro nelle casse della Roma sancirebbe definitivamente la chiosa a un rapporto finito già da tanto tempo.