Bomber a ruota libera, svolta lampo: la Roma ha chiuso il cerchio

Bomber a ruota libera. La società giallorossa è pronta a chiudere il suo grande colpo in attacco. Eccolo il sostituto di Romelu Lukaku.

Poco più di un mese all’inizio del campionato. Da qualche giorno hanno avuto avvio i primi raduni delle formazioni della nostra Serie A con la data del 17 agosto cerchiata in rosso. Tanto o poco tempo a disposizione? Ciascuno dà la sua risposta a seconda del lavoro che c’è ancora da fare in ambito di calciomercato.

In queste settimane si stanno strutturando le squadre che si daranno battaglia in campionato per nove mesi. La Roma di Daniele De Rossi è stata la prima compagine di Serie A ad affrontare il solleone. Una scelta precisa ed indicativa delle reali intenzioni dei giallorossi. La nuova Roma presenterà diversi volti nuovi in entrata poiché diverse sono già state le uscite. L’ultimo è salutare la compagnia è stato Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso è passato ufficialmente al Napoli di Antonio Conte, lì dove potrebbe ritrovare l’ormai ex centravanti giallorosso, Romelu Lukaku. Esattamente il fronte offensivo sembra avere la priorità in casa Roma. La certezza si chiama Paulo Dybala che, prima ancora della sua amata Oriana, ha ‘sposato’ il nuovo progetto Roma. La probabile partenza di Tammy Abraham impone, però, di ripensare quasi completamente il reparto d’attacco. Con quali prospetti?

Salta un obiettivo. Pronto il sostituto

La Roma, con il suo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, monitora il mercato in cerca della giusta occasione. Il dirigente giallorosso il profilo ideale lo ha individuato da tempo.

E’ il elgodigital.com ad indicarci la scelta della Roma. Il nome che ha ammaliato Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi è quello di Alexander Sorloth, attaccante norvegese del Villarreal, autore di una grande stagione nella Liga dove ha collezionato la bellezza di 26 reti e 6 assist. Il Villarreal valuta il suo bomber 40 milioni di euro, somma fuori portata per la Roma. La società giallorossa ha sposta perciò le sue attenzioni altrove, poiché il nuovo centravanti è la priorità. E spunta un altro obiettivo. L’orizzonte è sempre la Spagna, e la Liga. Dal Villarreal al Siviglia. Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino, classe 1997, rappresenta una trattativa decisamente più vantaggiosa dal punto di vista economico. Se l’attaccante norvegese, Alexander Sorloth, è valutato 40 milioni di euro, l’attaccante marocchino ha una valutazione pari a 20 milioni di euro. Inoltre le difficoltà economiche in cui versa il Siviglia può rappresentare un indiscutibile vantaggio per la Roma. Le due società hanno dato avvio alla trattativa ed entrambe hanno fretta di chiuderla al più presto.