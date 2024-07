Calciomercato Roma, un gigante per De Rossi: 12 milioni

Calciomercato Roma, un gigante per De Rossi che Ghisolfi conosce già bene. Le parole dell’agente confermano un interesse, non solo dei giallorossi

Non solo Chiesa, o Soulé, entrati nel mirino della Roma soprattutto per le corsie, ovviamente, zona del campo dove De Rossi vuole gente di gamba. Ma anche dietro, il tecnico giallorosso, si aspetta qualche innesto.

E di nomi ne sono usciti parecchi, anche e soprattutto dopo l’addio ufficiale di Llorente che si è accasato al Betis. Si è parlato di Hummels e Varane, entrambi liberi a parametro zero, mentre è uscito anche il nome di Okumu, difensore kenyano che dall’anno scorso è in Francia, al Reims, dopo un passaggio nella Eredivisie. Classe 1997, i transalpini lo hanno preso per 12milioni di euro. E su di lui c’è l’interesse giallorosso.

Calciomercato Roma, occhi su Okumu

A parlare, adesso, ci ha pensato l’agente. Che ha confermato a Pulse Sport che il suo assistito è entrato nel mirino di qualche club. “Ce ne sono pochi in gioco” ha detto, e questo potrebbe essere un segnale importante per la Roma. Chissà, magari i giallorossi potrebbero affondare il colpo nel corso delle prossime settimane, anche se l’investimento dovrebbe essere importante. Avendo un contratto in scadenza nel 2028, non crediamo ci possano essere grossi margini di manovra economica. Servono, più o meno, i 12 milioni di euro che il Reims ha investito dodici mesi fa.

Una scia insomma da seguire nel corso delle prossime settimane, una scia sulla quale stare attenti, anche se adesso il tempo inizia a stringere, perché le squadre hanno ripreso a lavorare e visto che il 17 agosto, quindi tra poco più di un mese, inizierà ufficialmente la stagione con la prima trasferta giallorossa sul campo del Cagliari. E tutti gli allenatori, anche De Rossi, sperano di avere già la rosa pronta. Anche se sappiamo che non sarà semplice.