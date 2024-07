Dalla Juve al Milan: 40 milioni e operazione lampo

Ecco le ultime in merito ad un’operazione di calciomerato che coinvolge la Juve di Cristiano Giuntoli e il Milan di Paulo Fonseca

La Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli è nel vivo di una vera e propria rinascita e, l’ex direttore sportivo del Napoli, non ha alcuna intenzione di procedere a rilento in questa fase del calciomercato. La sensazione, infatti, è che la Juventus stia letteralmente briciando le tappe della crescita e, a pochi giorni dall’inizio del calciomercato, i bianconeri di Motta stiano già attraversando l’adolescenza.

Lo scopo è naturalmente quello di raggiungere la maturità dell’organico entro la ripartenza della massima lega italiana, così da tentare di interrompere l’egemonia della corazzata di Simone Inzaghi già a partire dalla prossima stagione.

Ragionando sulla quantità e sulla qualità degli affari che attualmente gravitano intorno al pianeta Juve, pare difficile immaginare una Vecchia Signora poco competitiva nel corso della Serie A 2024/25, almeno per quanto concerne le caratteristiche della rosa. I nomi che si avvicinano alla Continassa sono infatti particolarmente compatibili sia con l’idea di calcio immaginata da Thiago Motta, che con i gusti di Cristiano Giuntoli, la cui scelta dell’ex allenatore del Bologna non è stata certamente casuale.

I due sembrano infatti condividere gran parte delle velleità tecnico-tattiche da concretizzare nel progetto Juve e, come noto, la convivenza di visioni coincidenti tra direttore tecnico e allenatore è certamente un vantaggio non indifferente in fase di calciomercato. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è giunta una notizia spiacevole sulla scrivania di Giuntoli, che potrebbe vedersi scippare uno degli obiettivi più desiderati proprio da una delle rivali più acerrime all’interno della massima lega italiana.

La Juve tergiversa su Todibo: il Milan entra a gamba tesa

Oltre a quello che sarà indubbiamente un comparto offensivo frizzante e dalle spiccate qualità tecniche – come Motta ci ha abituato nel corso della stagione appena conclusasi, durante la quale ha portato alla ribalta un Bologna a dir poco piacevole in termini squisitamente estetici -, Giuntoli dovrà preoccuparsi di soddisfare la fame di qualità di Motta anche nei reparti più arretrati.

In tal senso l’interesse manifestato nei confronti di Jean-Clair Todibo appare piuttosto congruente, poiché si tratta di un difensore centrale tanto abile in fase difensiva, quanto delicato al momento dell’impostazione dal basso.

Il prezzo fissato dal Nizza (intorno ai 40 milioni di euro), tuttavia, pareva non convincere del tutto i vertici piemontesi, i quali avrebbero di certo preferito chiudere per un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

L’indecisione della Vecchia Signora avrebbe tuttavia fornito l’occasione al Milan di Fonseca di entrare di prepotenza all’interno della questione Todibo, sul quale i rossoneri, secondo quanto riportato footmercato.net, avrebbero da poco chiesto informazioni per ribadire l’interesse già manifestato nel corso della sessione invernale. I diavoli dovranno comunque attendere l’uscita di Tomori o Thiaw, così da liberare uno slot e, soprattutto, acuire la propria potenza di fuoco in termini economici.