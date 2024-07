La Juve ha accettato lo scambio: Chiesa o Soulé alla Roma

Calciomercato Roma, la Juventus ha accettato lo scambio: la carta di Ghisolfi per portare in giallorosso o Chiesa o Suolé

Un asse inaspettato, o quasi. Sì, perché nel corso degli anni Roma e Juventus di operazioni ne hanno fatte, ma mai come questa estate si inizia a parlare di nomi pesanti, di gente che può fare la differenza.

Non è una bugia dire che i giallorossi siano interessati a Federico Chiesa, esterno bianconero in scadenza di contratto che a quanto pare non rientra nei piani di Thiago Motta. Ha detto di no al rinnovo lo juventino e la Roma ci ha fatto più di un pensiero nel corso delle ultime settimane. Non sembra un’operazione in chiusura – il giocatore si è preso del tempo per decidere e aspettare, semmai, qualche altra proposta che per adesso non è arrivata – però potrebbe diventare caldissima nel corso delle prossime settimane. Magari dopo il 20 luglio, giorno del matrimonio di Chiesa. Non è nemmeno una bugia dire che alla Roma piaccia Soulé: l’anno scorso al Frosinone, ha chiuso in doppia cifra tra gol e assist, ed è uno che alzerebbe sensibilmente la qualità tecnica della rosa. Insomma, due nomi che stuzzicano e anche in maniera importante.

El Shaarawy nello scambio, ok di Thiago Motta

Detto questo sappiamo che per il secondo c’è il forte interesse del Leicester che ha già recapitato un’offerta di 30 milioni di euro comprensivi di bonus alla Juve che per il momento non basta. E in questa attesa del rilancio, secondo le informazioni riportate da calciomercato.com, si potrebbe inserire la Roma, magari inserendo un cartellino.

Il profilo è quello di El Shaarawy. Il Faraone, classe 1992, piace a Motta che lo vorrebbe avere nella sua rosa e ha dato il via libera all’operazione. Magari con il suo cartellino Ghisolfi potrebbe riuscire ad abbassare le richieste di Giuntoli e andare a chiudere in questo modo l’operazione. Vedremo, anche se al momento non esiste una vera e propria trattativa. Un’idea, ma che forse potrebbe diventare qualcosa di più importante nello spazio di poco tempo.