La Roma ha chiuso un altro accordo: volo prenotato

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità che riguardano il calciomercato in uscita.

Domenica prossima terminerà sia l’Europeo che con la Copa America. La finale di questa edizione della massima competizione europea per nazionali è quella tra Spagna ed Inghilterra, mentre l’ultimo atto della manifestazione sudamerica sarà quello tra l’Argentina di Lionel Messi e la Colombia di James Rodriguez. Anche per questo motivo, di fatto, il calciomercato sta entrando di più nel vivo.

In questi ultimi giorni, infatti,i vari club del campionato di Serie A stanno intensificando le varie trattative in cui sono impegnati. Tra queste squadre, ovviamente, bisogna inserire anche la Roma dei Friedkin. Basti pensare all’acquisto dal Rennes di Enzo Le Fée.

Il centrocampista francese è stato preso da Ghisolfi per circa 23 milioni di euro. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata un’importante notizia che riguarda il calciomercato in uscita.

Calciomercato Roma, è tutto fatto per la cessione di Aouar all’Al-Ittihad

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione , infatti, Houssem Aouar è pronto a dire addio alla Roma dopo appena un anno dal suo arrivo. Il calciatore, di fatto, andrà a giocare nel campionato dell’Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Ittihad.

Quest’ultimo, dunque, è pronto a versare ben 12 milioni di euro nella casse della Roma che fa un’importante plusvalenza, visto che Aouar è arrivato l’anno scorso da parametro zero.