La Roma ha rotto gli indugi: incontro decisivo per l’erede di Lukaku

Calciomercato Roma, incontro decisivo già fissato per il bomber: ha parlato con De Rossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Prosegue la ricerca di un nuovo centravanti per la Roma, considerando la chiara situazione che coinvolge l’attacco guidato da De Rossi. Al momento, l’unica certezza tecnica sembra essere Paulo Dybala, il cui contratto scade nel 2025 e la cui clausola rescissoria continua a essere al centro dell’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Le ultime notizie indicano che a Trigoria si sta lavorando per prolungarne il contratto, migliorandone stipendio e condizioni, confermandolo altresì come elemento centrale di un progetto che, tuttavia, necessita di ulteriori rinforzi in attacco. Oltre alla questione Chiesa, che potrebbe migliorare l’esterno offensivo di De Rossi, resta aperta la questione centravanti, legata al mancato riscatto di Lukaku e alla situazione incerta di Abraham, il cui futuro potrebbe essere in quel di Milano, dall’ex giallorosso Fonseca.

Calciomercato Roma, incontro fissato per En-Nesyri: c’è stata la chiamata con De Rossi

La questione Abraham, parallelamente alle già avvenute uscite di Belotti e Azmoun, complica le condizioni di un terminale offensivo rimasto già privo del suo elemento principale, il su citato Lukaku. Le difficili condizioni del Chelsea e le visioni di De Rossi, infatti, stanno portando Ghisolfi e colleghi a valutare una serie di nomi considerati maggiormente sostenibili e funzionali.

Tra questi, oltre che a Sorloth e all’idea sempre più fumosa Mikautadze, si segnala da qualche giorno anche il nome del marocchino Youssef En-Nesyri, seguito anche dal Fenerbahce di Mourinho e reduce da un campionato in Liga chiosato con 16 reti all’attivo. Stando a quanto riferito da Footmercato, la Roma avrebbe accelerato nelle ultime ore la trattativa, palesando una certa determinazione nell’arrivare al bomber del Siviglia.

En-Nesyri, dal proprio canto, avrebbe già parlato con De Rossi telefonicamente, mentre nella giornata di lunedì si potrebbe assistere ad una vera e propria svolta, con l’incontro tra i dirigenti giallorossi e il diretto interessato, che avrebbe già palesato al mister la propria disponibilità a firmare per poter giocare in Serie A. Seguiranno aggiornamenti.