L’erede di Lukaku lo porta la Juve: via libera Roma

Emergono nuovi sviluppi in merito alla frenetica ricerca dell’AS Roma per trovare un nuovo centravanti per sostituire Romelu Lukaku

Quella che fino a pochi giorni fa era di fatto ancora la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto, si sta lentamente trasformando in quella di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, i quali sono pronti a ricostruire dalle fondamenta un organico in grado di riportare quantomeno la qualificazione in Champions nel corso della prossima stagione.

Difficile, se non impossibile, pensare ad un reparto dell’undici titolare in cui non occorrerà sostituire gran parte dei componenti precedentemente selezionati da Pinto e Mou, le cui esigenze erano indubbiamente lontane da quelle manifestate successivamente da Daniele De Rossi.

Difatti, il Comandante di Ostia ha più volte manifestato le proprie incompatibilità con la rosa precedentemente condotta dallo Special One. Basti pensare alla componente offensiva, dove l’assenza di esterni (ad esclusione di El Shaarawy) propensi alla ricerca della verticalità ha costretto DDR ad una serie di forzature evidenti, come quella di far giocare Pellegrini e Dybala accanto a Romelu Lukaku.

Parlando proprio di Big Rom, un’altra delle urgenze più impellenti riguarda proprio il ruolo del centravanti, dove la partenza del gigante belga, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e i continui flirt tra Abraham e la Premier League sembrerebbero costringere Ghisolfi e Ricchio ad uno sforzo non indifferente nel corso della sessione estiva.

Il Fenerbahce messo alle strette dalla Roma per En-Nesyri: i turchi valutano le alternative

Uno dei nomi più chiacchierati negli scorsi giorni all’interno dei corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è senza dubbio alcuno quello di Youssef En-Nesyri, centravanti del Siviglia i cui contatti con il Fenerbahce di José Mourinho sono stati a dir poco reiterati nel corso delle scorse settimane.

L’accordo tra il gigante marocchino di proprietà degli spagnoli e i turchi di Mou sembrava davvero ad un passo, quando, ad entrare a gamba tesa nella trattativa, sono stati proprio i giallorossi di Ghisolfi. Pare infatti che la Roma sia particolarmente intrigata dalle caratteristiche di un calciatore in grado di collezionare ben 16 reti nelle 33 partite disputate in Liga quest’anno.

Nelle scorse ore sono giunti ulteriori aggiornamenti in merito alle possibili diramazioni dell’affare, poiché, secondo quanto riportato da fanatik.com, i vertici del Fenerbahce sarebbero stati presi alla sprovvista dall’inaspettato interesse manifestato dalla Roma.

Un corteggiamento che avrebbe fatto vacillare le certezze del calciatore, il quale sarebbe stato naturalmente intrigato dalla possibilità di dire la sua in un campionato sensibilmente più blasonato di quello turco. Pare infatti che il club di Mou, dopo aver recapitato un ultimatum di una settimana al calciatore per decidere il da farsi, avrebbe già iniziato a tastare concretamente il terreno degli altri nomi presenti nella lista dei papabili candidati per il ruolo. Uno dei nomi emersi nelle valutazioni dei vertigi gialloblu è quello di Armando Broja, giovane centravanti classe 2001 di proprietà del Chelsea, che era entrato nei radar anche della Juventus di Cristiano Giuntoli. Nel caso in cui la Vecchia Signora non dovesse chiudere, dunque, i turchi si troverebbero strada libera per il talento albanese, così come la Roma per il centravanti marocchino.