Nuovo bomber Roma, annuncio UFFICIALE: la clausola chiude i giochi

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE e avviso ai giallorossi. Lo ha detto in conferenza, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Gli aspetti attenzionati dagli addetti ai lavori in casa Roma stanno in questa fase toccando una pluralità di aspetti di non poco conto, restituendo la già importante consapevolezza di dover apportare modifiche di non poco conto tra le fila di una squadra importante ma altrettanto perfettibile, alla luce di piazzamenti e rendimenti degli ultimi anni, soprattutto in ambito nazionale.

Alle cavalcate e alle soddisfazioni europee, fin qui, infatti ha spesso fatto compagnia un corpo di percorsi in Serie A che hanno visto i giallorossi non riuscire a qualificarsi per la Champions League. Dettagli e incastri di varia natura avrebbero potuto assumere, ai fini di un approdo alla massima competizione Uefa, il valore di grosso coadiuvante per una squadra e una società come la Roma, da tempo impossibilitata a contare sull’aiuto degli introiti potenzialmente derivanti dal disputare una competizione affascinante quanto economicamente succulenta.

Finora, pur impattando su tempistiche e scelte, i giallorossi sono, però, riusciti a distinguersi per campagne acquisti importanti, che potrebbero in questa fase vedere Ghisolfi e colleghi imbattersi in nuove scelte importanti.

Calciomercato Roma, ‘calma e normalità’ per Sorloth: annuncio UFFICIALE in casa Villarreal

Al netto dell’assenza dalla Champions League, infatti, i giallorossi hanno fin qui palesato grandi interessi per profili non poco altisonanti, come altrettanto ricorda quello scenario Federico Chiesa, divenuto autentico tormentone di questo calciomercato e protagonista di una contesa che, oltre alla stessa Serie A, ha fin qui coinvolto anche ingerenze estere e, in particolar modo, inglesi.

A ciò, poi, bisogna aggiungere la non meno pressante vicenda relativa al centravanti, generata dal mancato riscatto di Romelu Lukaku e dall’esigenza di aumentare il peso offensivo della squadra di De Rossi, che potrebbe anche perdere Tammy Abraham, in queste ore riaccostato con insistenza la nuovo Milan di Fonseca. La lista di profili presenti sul taccuino del ds francese non è esigua e, a partire dalle scorse settimana, presenta anche il nome di Alexander Sorloth.

Il norvegese piace non poco, grazie a qualità fisiche e qualitative, sciorinate con continuità anche nell’ultima stagione al Villarreal. A complicare lo scenario, però, è stata soprattutto la presenza di una clausola rescissoria da 38 milioni di euro sulla quale il club spagnolo continua a insistere.

Da tale punto di visto, potrebbero risultare quantomeno emblematiche le calme parole del direttore sportivo del Sottomarino Giallo, Migueal Angel Tena, che nella presentazione odierna di Diego Conde ha anche parlato del bomber. “Che club chiedano di Sorloth è una situazione normale, ma noi siamo molto tranquilli“.