“Una squadra incredibile”: annuncio dal profumo d’addio, lo aspetta la Roma

Calciomercato Roma, doppio annuncio ufficiale e occhiolino ai giallorossi. Lo ha appena detto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La ricerca di profili ed elementi da consegnare a Daniele De Rossi nel corso di questa parentesi di calciomercato continua con veemenza e in modo costante, alla luce delle diverse mansioni che attendono Ghisolfi e colleghi nelle prossime settimane. La redazione dei calendari e l’inizio dei primi allenamenti restituiscono, infatti, consapevolezza della sempre minore distanza di una stagione che, in casa Roma, sancirà la catalisi definitiva e ufficiale di un iter iniziato già a gennaio con Daniele De Rossi, confermato dai Friedkin per il prossimo triennio.

L’obiettivo resta quello di mettere il neo-allenatore capitolino nelle condizioni ideali per fare bene e guidare la squadra verso traguardi sempre più importanti, lavorando sui tanti aspetti che non abbiano funzionato nel corso del recente passato. Da questo punto di vista, sarà fondamentale anche l’ausilio di dirigenza e proprietà, con il su citato direttore sportivo da tempo sulle tracce di elementi funzionali e coerenti con quel mantra di sostenibilità imposto dai Friedkin.

Calciomercato Roma, occhiolino ufficiale di Dahl: “Posso farlo di nuovo”

Quest’ultimo, come dimostrato già in passato, può coesistere tranquillamente con la possibilità di costruire una rosa attrezzata e che rispecchi volontà e aneliti del proprio allenatore, passando anche per l’approdo di elementi meno altisonanti ma che siano ben calibrati rispetto alla tipologia di gioco anelata dall’iconico numero 16, ora in panchina.

Non solo, dunque, elementi altisonanti o più noti, ma anche la possibilità di assistere a colpi meno attesi e potenzialmente sorprendenti. Tra questi, alla luce delle ben note esigenze della squadra sulle due fasce difensive, ha figurato anche Samuel Dahl, terzino sinistro del Djurgården, che dopo l’allenamento odierno ha così commentato le recenti voci su accostamenti ai giallorossi, come si legge nell’intervista ad Expressen.

“È fantastico, assolutamente. È sempre divertente leggere cose del genere. Sono consapevole di ciò che si dice; è un’ascesa incredibile, una squadra incredibile, un club incredibile in Europa. È fantastico riceverne le attenzioni. Quando sono arrivato al Djurgården ero la riserva , quindi perché non fare lo stesso di nuovo? Non ho ancora parlato con il dirigente Bosse Andersson, ma lo faremo ora. Non c’è molto da dire. Suppongo che parleremo”.

Proprio il ds, alla medesima fonte, si è espresso a riguardo: “Finora non c’è nulla di concreto su cui prendere posizione. Non abbiamo avuto alcun contatto. Non negoziamo, ma potrebbe esserci qualcosa: penso che ci siano molte persone che pensano che la Roma sia un club abbastanza grande. Bisogna rispettarlo. Può essere grande sia per il Djurgården che per Samuel.”