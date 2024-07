Alla Juventus per 45 milioni: comunicazione già arrivata

Alla Juventus per 45 milioni di euro: Giuntoli all’assalto dell’esterno offensivo e la risposta è già arrivata. Ecco la situazione dei bianconeri

La Juve sta cercando un altro attaccante. Anche perché Chiesa è in uscita così come Soulé. E quindi Giuntoli ha intenzione di regalare a Thiago Motta un altro elemento in grado di fare la differenza, di rendere il reparto avanzato creativo.

Il nome in questo momento che sembra abbastanza caldo è quello di Sancho, che il Manchester United è pronto a cedere in questa sessione di mercato. Ma le idee del direttore dell’area tecnica bianconera non sembrano essere finite, anzi, secondo le informazioni che sono state riportate dal sito uol.com.br, la Juventus ha affondato il colpo, per adesso non andato a buon fine, verso un calciatore del Porto. Non parliamo di Conceicao – anche lui secondo le ultime informazioni nel mirino – ma dal brasiliano con passaporto italiano Pepe.

Offerta Juve per Pepe, 45 milioni non bastano

Un affondo da 45milioni di euro. Questa sarebbe stata l’offerta che la Juventus avrebbe fatto pervenire ai lusitani per il cartellino del calciatore classe 1997. Al momento però rifiutata, perché il Porto spera di alzare la posta in gioco conoscendo l’interesse di altri club per il proprio tesserato.

Quaranta milioni subito e 5 di bonus, questi i particolari dell’offerta arrivata dai bianconeri, ma al momento è stata rifiutata. Non si tratta però di una chiusura, anzi, l’operazione a quanto pare rimane in piedi, con la Juventus che sembra essere davvero scatenata sul mercato e che vuole portare diversi pezzi a casa per costruire una formazione che possa immediatamente lottare per lo scudetto. E l’addio di Chiesa in questo caso sembra essere più vicino.