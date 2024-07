Dal rinnovo con la Roma all’addio: c’è il Milan nel destino del gioiello | ASRL

Tra trattative in entrata e in uscita, il calciomercato della Roma è destinato a intrecciarsi con quello del Milan

Partito con il freno a mano tirato, il calciomercato di Roma e Milan sta entrando nel vivo proprio in questi giorni. Il club giallorosso ha ufficializzato in settimana l’arrivo di Enzo Le Fée, mentre i rossoneri, a meno di clamorosi colpi di scena, subito dopo la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, accoglieranno tra le proprie fila Alvaro Morata. Entrambi rappresentano i primi rinforzi ufficiali per la prima squadra, ma saranno sicuramente seguiti a stretto giro di posta da altri innesti.

Rivali in campo, le due società in queste ore stanno parlando anche del possibile trasferimento a Milano di Tammy Abraham, anche se la formula che prevede l’inserimento di una contropartita tecnica (Colombo, Jovic, Okafor, Maldini o Saelamekers che sia) non convince affatto Florent Ghisolfi e la famiglia Friedkin. La speranza, infatti, è quella di monetizzare al massimo dall’eventuale cessione della punta inglese, per poi chiudere l’arrivo di due punte.

Calciomercato, Pavlovic al Milan coinvolge la Roma

Le strade di giallorossi e rossoneri potrebbero tuttavia intrecciarsi anche in maniera indiretta. Non è un mistero, infatti, che la dirigenza milanista ha raggiunto nei giorni scorsi un accordo verbale con Strahinja Pavlovic e spera di raggiungere presto l’intesa definitiva anche con il Salisburgo. Gli austriaci, dal canto loro, hanno stilato già da tempo una lista di potenziali sostituti del serbo includendo nella stessa, secondo quanto appreso da Asromalive.it, anche il nome di Lovro Golic.

Attualmente in ritiro con la prima squadra insieme a Daniele De Rossi, il 18enne sloveno è uno dei prospetti che la Roma sta monitorando con maggiore attenzione in vista di una graduale promozione tra i grandi e per questo si sta studiando anche la possibilità di offrire un rinnovo di contratto. Oltre al club austriaco, sulle tracce del gigante di Celje ci sono Ajax, Cercle Brugge, Lecce e diverse società tedesche.