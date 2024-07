Ghisolfi chiude il cerchio: tris Roma, la firma è imminente

Calciomercato Roma, Ghisolfi chiude il cerchio e la firma è imminente per il terzo colpo dei giallorossi. Sistemata la fascia sinistra

Ghisolfi batte il terzo colpo. L’affare è in chiusura e non è escluso possa esserci un’accelerazione decisiva nelle prossime ore, così da regalarlo a De Rossi nei primi giorni della prossima settimana, a qualche giorno dalla prima amichevole stagionale in programma contro il Latina il 17 luglio.

Dopo Sangaré e Le Fée, il terzo colpo dei giallorossi dovrebbe essere il vice di Angelino, l’esterno mancino confermato dal Lipsia. Il sostituto di Leonardo Spinazzola, che da un paio di giorni è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo aver sfogliato la margherita, Ghisolfi ha trovato l’uomo giusto. Un nome uscito nei giorni scorsi, ma Il Messaggero in edicola questa mattina parla di un’operazione in chiusura.

Calciomercato Roma, in arriva Dahl

Il nome lo conoscete già: parliamo di Dahl, terzino sinistro del Djurgarden. L’operazione si dovrebbe chiudere per 3,5milioni di euro, un investimento anche per il futuro visto che parliamo di un giocatore molto giovane e che sembra avere assai margini di miglioramento. Proprio il profilo voluto dal club, con Ghisolfi che ha capito subito quelle che sono le intenzioni e che si sta muovendo velocemente verso questa direzione. Anche gli altri due colpi hanno marchiata questa via.

Insomma, ci siamo, il colpo è in canna e dalle parti di Trigoria sembrano voler proprio chiudere velocemente per dedicarsi a tutti gli altri obiettivi che ci sono. Da Chiesa – visto che Soulé ha detto sì al Leicester – al centravanti, con Sorloth ed El Nesyri che ormai fanno corsa a due. E sempre in attesa dell’uscita di Tammy Abraham, con il Milan che si sta muovendo per portare l’inglese lontano da Trigoria e alla corte di Paulo Fonseca.