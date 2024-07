Juventus, Conte gioca lo scherzo ai tifosi: colpo clamoroso

Giungono sviluppi relativi ad un’operazione che coinvolge la Juventus di Cristiano Giuntoli e il Napoli di Antonio Conte.

La sessione estiva del calciomercato sembrerebbe pronta a riservare più di una sorpresa ad appassionati e tifosi del bel paese, i quali si preparano a vivere una stagione 24/25 a dir poco scoppiettante. Il poderoso ricambio di allenatori che ha colpito gran parte delle big della massima lega italiana – intenzionate a contenere l’egemonia della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi -, non può che avere plateali conseguenze anche sul calciomercato, poiché priorità assoluta per le dirigenze sarà quella di andare incontro alle esigenze dei vari tecnici, per assemblare organici in sintonia con le velleità tecnico-tattiche espresse dai vari Fonseca, De Rossi, Baroni, Conte e Motta.

Questi ultimi due sarebbero attualmente coinvolti in una possibile operazione di mercato tra i partenopei e la Vecchia Signora. Ecco le ultime sul possibile colpo di scena dell’estate bianconera.

Szczęsny corteggiato da Conte: il Napoli affonda il colpo

Cristiano Giuntoli è attualmente impegnato a rivoluzionare dalle fondamenta il gruppo precedentemente plasmato intorno alle esigenze di Massimiliano Allegri, con cui Thiago Motta condivide poco o nulla in termini strettamente calcistici.

Raffinatezza, qualità, estetica e particolare attenzione alle modalità con cui arrivano i risultati sono state le caratteristiche più evidenti dell’operato di Thiago Motta da allenatore e l’ex direttore sportivo del Napoli sembrerebbe avere intenzione di soddisfare a pieno tali inclinazioni. Il restyling della rosa bianconera riguarderà letteralmente ogni ruolo dell’undici titolare, come l’ormai confermata partenza di Wojciech Szczęsny.

L’estremo difensore polacco lascerà la Vecchia signora dopo ben sette stagioni e, in seguito alle offerte faraoniche dalla Saudi Pro League, è giunto anche il convinto corteggiamento del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Damiano Er Faina su X(Twitter), pare infatti che i partenopei abbiano intensificato il pressing sulla Continassa.