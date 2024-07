Lascia la Roma dopo cinque stagioni: annuncio UFFICIALE

Lascia la Roma dopo cinque stagioni. La nuova Roma, stagione 2024-2025, avrà connotati decisamente diversi. In tutti i settori.

La stagione della Roma è iniziata da qualche giorno. Come sarà la nuova Roma ancora non è dato sapere. Il mercato è in pieno fermento ed il progetto-Roma è un cantiere aperto. Cambiare per crescere e per aumentare la propria competitività.

La società giallorossa, da gennaio in avanti, è cambiata e non poco. L’area tecnica è stata completamente stravolta. La prestigiosa coppia portoghese formata dal tecnico José Mourinho e dal direttore sportivo Tiago Pinto è stata repentinamente accantonata. Daniele De Rossi è stato il prescelto per la panchina della Roma, mentre per il ruolo di direttore sportivo la scelta è caduta su Florent Ghisolfi. La ventata di aria nuova che si respira a Trigoria non ha ancora cessato di portare importanti novità. Le novità non riguardano, però, soltanto i nuovi arrivi. Vi sono anche gli addii.

Tugberk Tanrivermis e la Roma si dicono addio: spunta l’annuncio social

Le società di calcio come grandi aziende. Aziende dove lavorano un numero consistente di persone. Ruoli di rilievo ricoperti spesso da professionisti dai nomi sconosciuti ai più, il cui peso, all’interno della società, è inversamente proporzionale alla loro popolarità.

La vicenda, umana e professionale, di Tugberk Tanrivermis, ne è l’esempio calzante. Il tecnico turco è stato per cinque anni figura di assoluto rilievo all’interno del Settore Giovanile della Roma. Tanrivermis ha infatti vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana con l’Under 15. Il tecnico turno ha avuto l’importante opportunità di guidare l’Under 18. Il suo commosso saluto alla Roma, dopo un lustro indimenticabile, è avvenuto, come da odierna tradizione, via social. Un saluto emozionato ed emozionante. Tugberk Tanrivermis e la Roma si dividono, ma non si dimenticano.