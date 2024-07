Maxi affare in attacco: la Roma ha scelto la contropartita

Autorevole protagonista degli ultimi giorni della sessione di calciomercato, la Roma vuole ritagliarsi spazi di manovra importanti non solo in entrata ma anche in uscita

Consapevole della necessità di puntellare una rosa che merita di essere rinforzata in settori del campo non banali, la Roma sta provando ad accelerare sui diversi filoni di trattative imbastite negli ultimi giorni. Alla continua ricerca dell’erede di Lukaku, Ghisolfi sta monitorando con molta attenzione anche l’evolvere della situazione sulle corsie esterne.

Questo è il motivo per il quale i giallorossi – in tempi e in modi diversi – hanno messo nel mirino non solo Federico Chiesa ma anche Matias Soulé. Che quello offensivo possa essere il reparto maggiormente rivoluzionato da un’estate che si preannuncia densa di profondi cambiamenti, però, è confermato anche dalle ultime indiscrezioni riguardanti Tammy Abraham. Sull’ex attaccante del Chelsea, considerato tutt’altro che incedibile dalla Roma, c’è da tempo l’interessamento del Milan. Dal canto loro, però, i giallorossi non sono riusciti a far saltare il banco nella trattativa visto che Ghisolfi ha rispedito al mittente i primi approcci dei rossoneri per Abraham, giudicando insufficienti le proposte messe sul piatto.

Calciomercato Roma, fari puntati su Saelemaekers: maxi scambio per Abraham, sì ad Okafor

Come riferito da Daniele Longo, però, il calciatore avrebbe già espresso la sua volontà di vestire la maglia del Milan. Un primo tassello, importante sì ma non ancora decisivo. Se non altro perché il ‘Diavolo’ non ha ancora accontentato le richieste della Roma. La ‘candidatura’ di Jovic, infatti, non scalderebbe affatto la Roma che, invece, sarebbe interessata eventualmente ad Okafor.

In tutto questo occhio al profilo di Saelemaekers. Accostato anche alla Juventus, orientata però a valutare altri profili, l’ex esterno del Bologna potrebbe lasciare nuovamente Milano, questa volta a titolo definitivo. A tal proposito la Roma avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per Saelemaekers, non chiudendo anticipatamente la porta. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nel corso dei prossimi giorni, che si preannunciano letteralmente infuocati.