Soulé al posto di Dybala: tradimento svelato

Soulé al posto di Dybala: clamoroso retroscena attorno alla Joya. Ecco qual era la voglia della Roma in questa sessione di mercato

Un retroscena che non lascia indifferenti e che non può passare inosservato perché riguarda Paulo Dybala. La Joya, dallo scorso 8 luglio, si allena a Trigoria agli ordini di Daniele De Rossi e come sappiamo per tutto questo mese ha una clausola rescissoria sul suo contratto che gli permetterebbe di salutare tutti per 12milioni di euro.

Non sono tanti soldi per un giocatore del genere, considerando anche le quotazioni di mercato che circolano in questa sessione, con elementi sicuramente non dello stesso potenziale e non con le stesse qualità tecniche dell’argentino che vengono valutati un sacco di denari. Detto questo, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, l’intenzione della Roma sarebbe stata quella di cedere il giocatore, per risparmiare sul suo ingaggio di 8 milioni di euro all’anno. E i giallorossi avevano in mente anche il sostituto, quel Soulé che adesso avrebbe detto sì al Leicester.

Soulé al posto di Dybala, la Roma ha deciso così

La situazione Dybala, quindi, è questa. Ma il mercato viene sottolineato è strano e fino ad oggi nessuno ha mosso dei passi importanti per la Joya – se non qualche timido sondaggio come spiegato del Manchester United – e questo per il momento blocca la Roma.

A confermare questa tesi, sempre secondo il giornale, c’è il fatto dell’incontro con Ghisolfi. I due si sono parlati ma non c’è stato nessun riferimento né alla clausola, né al contratto, né al futuro e nemmeno al rinnovo, tutto rimandato alla fine di luglio se non proprio alla fine del calciomercato. Questa cosa è stata anche spiegata da Novel e Antun, agenti del calciatore argentino.