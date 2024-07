Soulé alla Roma, tutte le cifre: Leicester fermo e Juve senza scelta

Soulé alla Roma, Leicester fermo e Juventus senza possibilità di scelta. Ecco tutte le cifre.

Il nome di Matias Soulé sta certamente rappresentando uno di quelli in grado di infiammare maggiormente il calciomercato in questa parentesi estiva, generando non poche attenzioni anche in casa Roma nel corso delle ultime ore. L’argentino, reduce da una grandissima stagione al Frosinone, è di proprietà della Juventus, dove però non figura tra gli incedibili del progetto nascente di Thiago Motta.

Da tempo, infatti, l’argentino è considerato tra i possibili elementi sacrificabili da parte di Giuntoli e colleghi, anche alla luce dei possibili grandi introiti derivanti dalla sua cessione. La Roma, come detto, se ne sarebbe interessata soprattutto in questa fase, a circa un mese di distanza da quei primissimi accostamenti, generati, più che altro, da una battuta del diretto interessato circa la possibilità di giocare con Dybala e Paredes. In una fase che aveva fatto emergere soprattutto il nome di Federico Chiesa, però, il talentuoso esterno mancino ha iniziato ad essere accostato con una certa veemenza alla squadra di De Rossi, dove potrebbe approdare per proseguire un cammino di crescita felicemente avviato nella non lontana Ciociaria.

Soulé alla Roma, potrebbero bastare meno di 30 milioni: la ricostruzione

Sottrarlo alla Juventus non sarà, comunque, compito immediato o semplice, proprio come nel caso Chiesa. In ambedue le situazioni, certamente, va sottolineato il comune anelito dei bianconeri a lasciar partire i due profili, previo l’arrivo di una giusta offerta. Giovane età e grande rendimento in Serie A giustificherebbero, dunque, le elevate cifre fin qui emerse per l’argentino, accostato anche alla Premier League.

Qui, in particolar modo, Matias avrebbe ricevuto apprezzamenti soprattutto da parte del Leicester, al quale anteporrebbe però la possibilità di continuare a giocare in Serie A. Le cifre emerse fino a questo punto sono già note e tutt’altro che dissimili da quelle che perimetrano anche lo scenario Chiesa. Nelle ultime ore, però, non può essere passata inosservata la ricostruzione di Augusto Ciardi che, presentando Soulé come concreto obiettivo giallorosso, ha parlato di una negoziazione inferiore ai 30 milioni fin qui preventivati.

A sua detta, infatti, potrebbe bastare una cifra inferiore, alla luce della fissità del Leicester sull’offerta da 20 milioni di euro e della posizione presa dallo stesso giocatore che, come detto, gradisce non poco la possibilità di arrivare alla Roma di De Rossi. Seguiranno aggiornamenti.