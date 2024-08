Abraham via dalla Roma: ci hanno già messo la firma

Abraham via dalla Roma. Il mercato dei giallorossi, dopo la necessaria fase di studio, è pronto a mettersi in moto. In entrata ed in uscita.

La Roma sta scaldando i motori a 360°. Da un lato il lavoro sul campo di Daniele De Rossi, che ha addirittura iniziato con un giorno di anticipo la preparazione dei giallorossi. Dall’altro la messa a punto delle strategie di mercato da parte del direttore sportivo, Florent Ghisolfi.

Se si sfogliano i quotidiani, ed i siti, specializzati di calciomercato ci si accorge di quanto la Roma sia inserita in numerose trattative, sia riguardanti le possibili entrate sia le pressoché sicure uscite. Qualcuno ha già lasciato Trigoria, come ad esempio il centravanti della formazione di De Rossi, Romelu Lukaku, mentre si iniziano ad intravedere volti nuovi, quale quello di Enzo Le Fée. Siamo, però soltanto alle fasi iniziali di un mercato giallorosso che promette scintille. I serrati colloqui di Florent Ghisolfi con il suo pari grado bianconero, Cristiano Giuntoli, lasciano presagire trattative importanti in entrata. Possibili prestigiosi prospetti quali Federico Chiesa o Matias Soulé. Anche la Roma, però, deve tenere a bada i conti e a fronte di importanti acquisizioni in entrata occorrerà pareggiare il conto con pari dismissioni in uscita.

Tammy Abraham saluta la Roma, per andare dove?

Nei fitti colloqui di queste settimane tra Roma e Juventus non si sta parlando soltanto di Federico Chiesa e Matias Soulé. Anche Cristiano Giuntoli pare abbia puntato un obiettivo possibile in casa Roma: Tammy Abraham.

Goldbet ha quotato l’addio dell’attaccante inglese a 1,20. Il suo addio alla Roma è quasi certo, ma per andare dove? Tammy Abraham è prospetto che intriga non poco Thiago Motta. Giuntoli, e lo stesso neotecnico della Juventus, lo ritengono perfetto nel ruolo di vice Vlahovic. Ma non sarà la Juventus la futura squadra dell’attaccante inglese. E’ infatti il Milan di Paulo Fonseca ad aver messo nel mirino l’attaccante giallorosso. Sfumato definitivamente Joshua Zirkzee, approdato in Premier League, al Manchester United, i rossoneri intendono portare a termine una doppia trattativa: Alvaro Morata e Tammy Abraham. La Roma valuta il suo giocatore 30 milioni di euro. Il Milan ha provato ad imbastire una trattativa con la società giallorossa proponendo una contropartita. Alexis Saelemaekers sembrerebbe il prospetto proposto alla Roma. La società giallorossa ha risposto picche. Tammy Abraham, però, vuole il Milan. La Roma chiuderebbe volentieri l’affare alle sue condizioni e con il ricavato puntare dritto alla Continassa. Obiettivo Matias Soulé.