Assist bianconero alla Roma: Ghisolfi ha detto sì | ASRL

Non solo Chiesa e Soulé, il calciomercato della Roma entra nel vivo con nuove trattative, in entrata e in uscita

Ad una settimana esatta dall’inizio del ritiro pre-campionato a Trigoria, Daniele De Rossi ha sin qui lavorato con pochi titolari, con molti giovani e con solamente due nuovi innesti: Enzo Le Fée e Buba Sangaré. In attesa che vengano sistemate definitivamente le fasce difensive, l’allenatore della Roma sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione delle trattative di Florent Ghisolfi per rinforzare il reparto avanzato.Per quanto riguarda gli esterni, questi sono i giorni di Federico Chiesa e Matias Soulé. Mentre l’ala azzurra non ha ancora accettato con convinzione la destinazione giallorossa, il mancino argentno ha invece scelto la Capitale, congelando momentaneamente la proposta del Leicester, che invece è l’ipotesi preferita della Juventus.

Per quanto riguarda il centravanti, En-Neysiri e Sorloth restano candidature valide, ma non sono escluse sorprese nei prossimi giorni. Il mercato in uscita ha invece regalato due plusvalenze importanti con le cessioni di Andrea Belotti al Como per 5 milioni e di Houssem Aouar in Arabia per 12 milioni più bonus, ma il lavoro del direttore tecnico romanista non è certo finito qui. Rick Karsdorp è finito ai margini della rosa e ha aperto ad un eventuale trasferimento in Turchia, ma non è l’unico esubero su cui si sta muovendo qualcosa.

Calciomercato Roma, c’è anche l’Udinese sull’esubero

Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di un interessamento del Parma per Marash Kumbulla, ma, secondo quanto appreso da Asromalive.it, il club ducale non è stato l’unico ad interessarsi al difensore albanese. Stando alle informazioni in nostro possesso, anche Lecce e Udinese hanno effettuato dei sondaggi esplorativi nei giorni scorsi.

I salentini hanno ceduto Marin Pongracic al Rennes, mentre i friulani sono pronti a valutare offerte per Jaka Bijol e Nehuen Perez e difficilmente muoveranno passi concreti prima di un’eventuale cessione nel reparto arretrato. La Roma, dal canto suo, ha già dato il via libera ad un’eventuale cessione dell’ex Verona, anche perché ad oggi non sono arrivate offerte gradite a Chris Smalling. Lavori in corso anche in difesa, dunque, per il club capitolino che spera di regalare più rinforzi possibili a De Rossi prima dell’inizio del campionato.