Calciomercato Roma, niente plusvalenza: Friedkin blocca tutto

Calciomercato Roma, plusvalenza cancellata dopo che Friedkin ha bloccato la cessione. Il calciatore è già tornato da Daniele De Rossi a Trigoria.

La sessione di calciomercato estivo in casa Roma vede Florent Ghisolfi vigile sul fronte delle entrate e delle uscite. Dopo aver chiuso il primo colpo a centrocampo, con l’arrivo di Enzo Le Fèe dal Rennes, il dirigente francese continua a sondare le occasioni per regalare nuovi rinforzi a Daniele De Rossi. Il fronte dei nuovi arrivi è strettamente legato a quello delle cessioni, con la volontà dei Friedkin decisiva a bloccare l’addio dopo una stagione, niente plusvalenza per la società giallorossa.

Porte girevoli dal quartier generale della Roma a Trigoria. La sessione di calciomercato estivo vede Florent Ghisolfi protagonista nelle manovre in entrata ed in uscita in casa giallorossa, due fronti strettamente legati. Se a centrocampo è arrivato Enzo Le Fèe, sembra tutto pronto per la cessione di Houssem Aouar, destinazione Arabia Saudita. Il centrocampista algerino è in procinto di lasciare la Serie A dopo una sola stagione, in cui non è riuscito ad incidere come da attese, sia agli ordini di José Mourinho che di Daniele De Rossi. L’addio all’ex Lione genera una plusvalenza netta dopo che dodici mesi fa arrivò a Roma a parametro zero, stessa condizione con cui ha firmato il difensore ivoriano Evan Ndicka.

Calciomercato Roma, bloccata la cessione di Ndicka: niente plusvalenza

Il campione d’Africa è tornato a Trigoria dopo gli impegni con la sua nazionale, con Daniele De Rossi che lo ritrova ai suoi ordini in difesa. Sulle tracce dell’ex Eintracht Francoforte sono squillate le sirene della Premier League.

Ma è già arrivato il secco no dei Friedkin alla corte britannica per il difensore giallorosso. Come riporta l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, la presidenza statunitense ha bloccato sul nascere l’interesse del campionato inglese, considerando il centrale mancino incedibile in questa sessione di calciomercato. Dopo una stagione in continua crescita la Roma non vuole privarsi del difensore mancino.