Il giustiziere della Roma ha colpito di nuovo: De Rossi tradito

Giungono sviluppi in merito ad uno dei candidati più papabili in casa Roma per raccogliere il testimone di Romelu Lukaku

La sessione odierna del calciomercato nel bel paese rischia davvero di rappresentare una fonte di sorprese e clamorosi sviluppi da tempo preclusi alla massima lega italiana, che per la stagione in arrivo sembrerebbe garantire una lotta scudetto sensibilmente più aperta rispetto all’egemonia nerazzurra messa in atto nel corso della stagione appena conclusasi.

Roma, Milan, Juventus, Lazio e Napoli sono le big italiane disposte a subire una violenta rivoluzione (il cambio di allenatore per tutte queste società è stato un segnale emblematico), ma, la qualificazione in Champions di Atalanta e Bologna, potrebbe garantirne un potere d’acquisto sensibilmente incrementato, oltre ad un poderoso appeal nei confronti dei possibili trasferimenti in entrata, che si troverebbero a valutare di unirsi ad un gruppo che nel corso della prossima stagione disputerà la Champions League.

Come noto, la coppa dalle grandi orecchie rappresenta una discriminante spesso decisiva, come ben manifestato dalla questione Chiesa, in cui il calciatore non è convinto dal trasferimento nella città eterna proprio a causa della mancata qualificazione in Champions. Parlando proprio della Roma di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi, giungono nuove indiscrezioni in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati degli ultimi giorni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

En-Nesyri prende contatto con il Bologna

Una cosa è certa: a Daniele De Rossi occorrono un paio di centravanti di pregio, con cui approcciare la stagione 24/25 senza l’ansia della gran quantità di impegni in calendario. La partenza di Lukaku, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e i flirt tra Abraham, il Milan e la Premier League, hanno acceso l’emergenza in casa Roma.

Svariati i nomi segnati sul taccuino del nuovo direttore tecnico d’oltralpe, ma uno su tutti avrebbe monopolizzato le recenti discussioni all’interno di Trigoria. Stiamo naturalmente parlando di Youssef En-Nesyri, vincitore di ben due Europa League con la maglia del Siviglia, da cui probabilmente si separerà proprio nel corso della sessione in corso.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il gigante marocchino (192 centimetri di altezza), capace di collezionare 20 marcature in 41 presenze nell’ultima stagione, sarebbe entrato nei radar del Bologna di Sartori, da poco orfano della qualità di Joshua Zirkzee.

Il quotidiano avrebbe svelato persino una telefonata avvenuta tra il centravanti degli spagnoli e El Azzouzi, suo connazionale in forze al Bologna (il quale ha colpito i giallorossi segnando un gol in rovesciata nella sconfitta per 3 a 1 nell’ultimo confronto tra i rossoblu e i capitolini). Se sul lato giallorosso l’unico intoppo è rappresentato dall’assenza della Champions League, l’ostacolo per il Bologna è rappresentato dall’ingaggio richiesto (più di due milioni di euro netti a stagione).