La clausola (s)blocca la Roma: affare sul filo di lana

Nei prossimi giorni, di fatto, ci potrebbe essere l’addio ufficiale di un giocatore della Roma di Daniele De Rossi.

Tra un’oretta circa, di fatto, ci sarà l’ultimo atto dell’Europeo 2024. A Berlino, infatti, si stanno per sfidare la Spagna e l’Inghilterra. C’è, ovviamente, tantissima attesa per questa gara, ma in Italia si sta pensando ormai già alla prossima stagione. Anche perché tante squadre si sono ritrovate in questi ultimi giorni per iniziare la preparazione estiva per la prossima stagione.

Tra i club che hanno iniziato la nuova annata bisogna sicuramente anche la Roma di Daniele De Rossi. E’ ormai da una settimana, infatti, che la squadra giallorossa è a Trigoria per allenarsi in vista della prossima stagione. Tuttavia, oltre ai primi allenamenti, a farla da padrone in questi giorni sono anche le varie trattative di calciomercato.

La Roma, infatti, ha ufficializzato il primo acquisto di questa sessione estiva di campagna acquisti, ovvero l’ingaggio del centrocampista francese Enzo Le Fée per 23 milioni di euro più bonus dal Rennes. Tuttavia, proprio in queste ultime ore sono arrivate delle notizie importanti che riguardano il mercato in uscita.

Calciomercato Roma, il Trabzonspor pensa di sostituire Meunier con Karsdorp: ecco i dettagli

Secondo quanto raccolto dal portale turco ‘fotomac.com’, infatti, Rick Karsdorp potrebbe diventare un obiettivo del Trabzonspor. Il club turno, di fatto, avrebbe individuato nell’ex calciatore del Feyenoord il perfetto sostituto di Thomas Meunier.

Quest’ultimo, dunque, è finito nel mirino di tante squadre europee, le quali hanno tempo fino al prossimo 20 luglio di esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto di Meunier. Karsdorp, dunque, potrebbe andare a giocare in Turchia con la maglia del Trabzonspor per circa 5 milioni di euro. Ricordiamo che il calciatore olandese si sta allenando a parte a Trigoria, visto che è fuori dal progetto tecnico di Daniele De Rossi.