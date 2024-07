Nuova mazzata per la Juventus: salta tutto, sì da 20 milioni

Con la volontà di completare l’organico da consegnare a Thiago Motta, al Juventus deve registrare una svolta inaspettata in una trattativa

Tra le big di Serie A, almeno in questo primo scorcio di stagione, la Juventus ha fatto la voce grossa. Protagonista sia in entrata che in uscita, la ‘Vecchia Signora’ vuole andare oltre l’ufficialità di Khephren Thuram e provare l’assalto convinto a Teun Koopmeiners. Ma non solo.

Se l’olandese volante dell’Atalanta è il primo nome nella lista dei desideri di Giuntoli per rinforzare la trequarti, i bianconeri vogliono puntellare anche le corsie esterne con innesti importanti. Sia sul versante destro che su quello mancino – che potrebbe ritrovarsi orfano anche di Filip Kostic – la Juventus sta sondando diverse soluzioni alle quali imprimere l’accelerazione decisiva. Messa in stand-by l’operazione Cancelo, proposto dal suo entourage in tempi e in modi diversi, la Juventus sarebbe intrigata da un altro profilo: si tratta di Yan Couto, brasiliano ma in possesso del passaporto portoghese, reduce da una brillante stagione con la maglia del Girona che ha calamitato l’interesse di molti addetti ai lavori.

Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund fa la voce grossa per Yan Couto

Abile a saltare l’uomo con continuità, propositivo in fase di possesso e propenso a dialogare con i compagni anche nello stretto, Yan Couto rappresenta il prototipo del terzino moderno. Un vero e proprio fattore dalla cintola in su, il classe ‘2002 può ricoprire diversi ruoli grazie alla sua poliedricità e alla generale capacità di adattamento che lo contraddistingue. Anche per questo la Juventus dovrà fare i conti con una concorrenza piuttosto agguerrita, pronta a far saltare il banco.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sky.de, infatti, il profilo di Yan Couto sarebbe prepotentemente finito nel mirino del Borussia Dortmund. Disposto a mettere sul piatto una cifra complessiva da 20 milioni di euro con cui stuzzicare il Manchester City, il club tedesco avrebbe già imbastito i primi colloqui con l’entourage del calciatore, incassando reazioni incoraggianti. Non chiudendo la porta all’ipotesi di un approdo in Bundesliga, Couto ha di fatto legittimato la volontà del Borussia Dortmund di affondare il colpo con il Manchester City che, fino a questo momento, sta continuando a chiedere almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il jolly brasiliano.