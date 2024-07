Prima di Chiesa e Soulè: 15 milioni alla Juve, svolta Friedkin

Gli intrecci di calciomercato tra Juve e Roma stanno scaldando la Serie A in queste giornate. Spunta un altro affare con i Friedkin in casa bianconera, arrivano 15 milioni prima di Chiesa e Soulé.

Grandi manovre di calciomercato coinvolgono Roma e Juve in questa sessione di calciomercato estivo in Serie A. La squadra bianconera ha già messo a segno due colpi di livello a centrocampo per Thiago Motta. Il tecnico arrivato in bianconero dal Bologna potrà contare sui rinforzi Douglas Luiz e Kephren Thuram a centrocampo, mentre Giuntoli non smette di inseguire nuovi obiettivi in entrata. Nuovi colpi per Motta che possono concretizzarsi attraverso cessioni eccellenti, con un accento sul pacchetto offensivo.

In questa ottica rientra il corteggiamento della Roma per due attaccanti esterni in rotta d’uscita dalla Juve. I giallorossi non mollano le piste che portano a Matias Soulè e Federico Chiesa. I due esterni offensivi sono segnalati da tempo sulla lista di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, che sta lavorando per cercare la giusta quadra sull’asse Roma – Torino sponda bianconera. ma prima di nuove e forse decisive evoluzioni in attacco, la famiglia Friedkin potrebbe, attraverso vie parallele, arricchire le casse del club bianconero con l’acquisto di un esubero per Giuntoli e Motta, ma non per la squadra giallorossa.

Calciomercato Juve, l’Everton piomba su McKennie: 15 milioni dai Friedkin

Fari puntati sullo statunitense Weston McKennie, messo in vendita dalla Juve in questa sessione di calciomercato estivo. Il suo cartellino era finito nella maxi operazione che ha portato Douglas Luiz alla Continassa, ma il centrocampista avrebbe rifiutato la destinazione, con la Juve che ha poi inserito Iling Jr e Barrenechea sul piatto per il brasiliano.

Ora il centrocampista a stelle e strisce è finito nel mirino dell’Everton, club che sta per passare proprio alla famiglia Friedkin. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i Toffes hanno messo nel mirino l’esubero bianconero e sarebbero pronti a spingersi a circa 15 milioni di euro di offerta. Chissà se il possibile affare in Premier League farà da apripista a nuovi intrecci tra Friedkin e la Juve, stavolta vista Trigoria.