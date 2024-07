30 milioni dalla Juve: lo scippo nerazzurro travolge anche la Roma

Trenta milioni di euro dalla Juve che non solo scippano i nerazzurri ma travolgono anche la Roma. La mossa di Giuntoli spiazza tutti

Un’azione di disturbo, questo spiega TuttoSport in edicola questa mattina. Però, qualora le cose non dovrebbero evolversi nel modo giusto, allora potrebbe diventare qualcosa di più serio che metterebbe all’angolo non solo i nerazzurri ma anche la Roma, che un pensiero sul giocatore ce lo ha fatto in tempi non sospetti.

Il giornale in edicola questa mattina dice questo: la Juventus, che ha nel mirino Koopmeiners, avrebbe fatto un sondaggio esplorativo con il Celtic per il cartellino di O’Riley: 19 gol e 18 assist nella stagione che da poco si è conclusa, e nei radar anche dell’Atalanta che lo ha messo nel mirino appunto per andare a coprire il possibile buco lasciato dall’olandese. La Juve si potrebbe spingere fino a 30 milioni di euro per questo cartellino, soprattutto se la Dea non dovesse abbassare le pretese per il proprio tesserato. Insomma, un incastro che tocca anche la Roma.

Trenta milioni per O’Riley, nel mezzo anche la Roma

Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane anche la Roma aveva cercato il giocatore, viste le grandi qualità messe in evidenza nel corso dell’ultimo anno. I giallorossi si sono informati e hanno lasciato un poco da parte la questione, soprattutto perché in questo momento le priorità nella testa di Ghisolfi sono altre.

Non solo il centravanti – con En-Nesyri che a quanto pare ha rifiutato le offerta che gli sono arrivate dall’Arabia Saudita e dalla Turchia – ma anche Chiesa e Soulè, che potrebbero rientrare in un pacchetto clamoroso da chiudere forse con lo scambio. Insomma, mente ad altre cose, con O’Riley che potrebbe prendere definitivamente un’altra strada.