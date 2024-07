Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: Ghisolfi respinto

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale che spegne i rumors intorno alla firma imminente in casa giallorossa. Ecco le parole del direttore sportivo, che respinge l’assalto di Florent Ghisolfi.

Riflettori accesi in casa Roma sulle manovre di Florent Ghisolfi, alla prima sessione di calciomercato estivo dopo lo sbarco in Serie A. Il dirigente transalpino si è sbloccato in entrata prima con la conferma di Angelino, riscattato dal Lipsia, poi con altri due innesti giunti a Trigoria. Il primo è il giovane Buba Sangaré, terzino classe 2007 che si sta allenando con il resto della squadra agli ordini di Daniele De Rossi. Il secondo rinforzo è stato il centrocampista Enzo Le Fèe, strappato dal Rennes in Ligue 1 dopo una stagione in rossonero. Al contempo sono in tanti ad aver lasciato la Capitale, tra termine dei prestiti e contratti in scadenza.

Tra i giocatori che hanno salutato a parametro zero ci sono stati due reduci della vittoria della Conference League a Tirana, nel maggio del 2022. Parliamo di Rui Patricio, che contro il Feyenoord fu decisivo con le sue parate e di Leonardo Spinazzola. Il laterale umbro si è accasato a parametro zero al Napoli di Antonio Conte, mentre la Roma ha riscattato dopo sei mesi in prestito il terzino sinistro Angelino dal Lipsia. Lo spagnolo è l’unico punto fermo della corsia mancina per Daniele De Rossi, con Florent Ghisolfi che sonda il mercato a caccia delle giuste occasioni in entrata sull’out di sinistra.

Calciomercato Roma, Ghisolfi respinto in corsia: l’annuncio del direttore sportivo

Se per quanto riguarda il secondo portiere, con Mile Svilar assoluto protagonista nella seconda metà di stagione, la Roma sembra aver scelto lo svincolato Mathew Ryan, il casting sulla fascia mancina è ancora aperto. Le ultime indiscrezioni vedevano Florent Ghisolfi ad un passo dal terzino sinistro svedese Samuel Dahl, classe 2003 di proprietà del Djurgadens.

Proprio il direttore sportivo della squadra scandinava ha frenato il possibile assalto della squadra giallorossa. Bosse Andersson ha così commentato a Fotbollskanalen la situazione intorno al terzino mancino: “Se Dahl rimarrà è impossibile dirlo. Avete visto quanto è stato bravo contro l’IFK Värnamo, e i club sono interessati e si stanno informando. Non stiamo negoziando con loro (la Roma) e non siamo vicini.”