Nuovo colpo di scena, l’Inter piomba su Chiesa: Marotta allo scoperto

Calciomercato Roma, l’inter piomba su Chiesa: anche Marotta esce allo scoperto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Federico Chiesa rimane uno dei nomi più discussi del calciomercato, suscitando l’interesse di varie squadre, affacciatesi alla finestra bianconera non appena colta l’incertezza contraddistinguente l’attuale legame tra il numero 7 e la Juventus. Il talento del giocatore è fuori discussione, con un potenziale per una carriera brillante e ancora lunga: elementi innegabili ma che, ad ogni modo, non ne cambiano l’attuale posizione rispetto al club torinese, al quale Chiesa è legato fino al prossimo anno.

La sua situazione contrattuale, in particolar modo, arricchisce con dubbi e perplessità l’attuale futuro del figlio d’arte, nel recente passato accostato non solo alla Roma ma, più genericamente, finito anche in altri nobili mirini, come ricordano le presunte avances di Conte e gli interessamenti della Premier League, oltre che di una Bundes che ha visto prendere in considerazione Chiesa soprattutto presso le latitudini bavaresi.

Anche l’Inter su Federico Chiesa, Marotta è uscito allo scoperto

Rientrata la mai riscaldatasi pista Bayern Monaco, era stata la Premier League a poter rappresentare un possibile sbocco nuovo per l’esterno mancino, che in un primo momento aveva lasciato intendere di voler ponderare una decisione solamente dopo l’Europeo, durato per l’Italia ben meno del previsto.

Ad oggi, però, non si sono registrati dei concreti cambiamenti, con la Juventus che continua a cercare la soluzione migliore, anche al fine di una monetizzazione che coadiuvi Giuntoli e colleghi nel proseguire degnamente un mercato in entrata magistralmente architettato dagli addetti ai lavori. Proprio in una parentesi in cui la Roma, dal proprio canto, ha iniziato a nutrire interessi per il non meno qualitativo Soulé, la concorrenza per il numero 7 della Juventus parrebbe destinata ad aumentare, come riferito dal giornalista Luca Momblano durante la trasmissione Juventibus.

“Dopo la chiamata alla Juventus da parte del Milan e i contatti tra Enrico Chiesa e Antonio Conte, anche Marotta si è fatto vivo con Ramadani. C’è grande tensione tra le parti e ancora non è arrivata ancora la situazione giusta”. In una contesa che aveva fin qui interessato soprattutto Roma e Napoli nel nostro campionato, oltre che ad un Milan in una fase di valutazioni non meno intensa di quella giallorossa o campana, ecco che anche la discriminante Inter potrebbe impattare con decisione su uno scenario che resta in pieno divenire. Seguiranno aggiornamenti.