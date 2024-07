Nuovo intreccio Roma-Juventus: l’annuncio UFFICIALE è una sentenza

Accostato nuovamente alla Roma, il gioiello è stato di fatto blindato dal dirigente. Il filo diretto con la Juventus, però, non passa inosservato

Quella che sta per cominciare da pochi minuti è una settimana che si preannuncia densa di profondi cambiamenti in casa Roma. Sia sul fronte entrate che su quello uscite non sono poche le ‘piste’ battute con forza da Ghisolfi che potrebbero portare a sbocchi importanti a stretto giro di posta.

In una sessione di calciomercato nella quale le sorprese sono dietro l’angolo, l’effetto domino riguardante alcune possibili occasioni non può e non deve essere trascurato. Impossibile non inserire in quest’ottica le ultime indiscrezioni riguardanti un possibile interessamento dei giallorossi per Domenico Berardi. In via di guarigione dal grave infortunio patito lo scorso marzo al ‘Bentegodi’ di Verona, l’attaccante del Sassuolo potrebbe diventare cedibile nel caso in cui chiedesse espressamente ai neroverdi di fare le valigie e cambiare aria.

Accostato anche al Napoli e alla Juventus, Berardi continua a far parlare di sé. Fornendo un aggiornamento sulle sue condizioni, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si è espresso in questi termini: “Domenico Berardi è il nostro giocatore più importante e il più forte di tutti. La cosa bella è che lui sta recuperando prima del previsto, di questo ne siamo felici e lo aspettiamo. In questo momento non c’è nulla di concreto”.