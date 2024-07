Roma, nuova maglia home 2024/2025: l’indizio UFFICIALE è una pennellata di storia

Nuova maglia Roma, l’annuncio UFFICIALE del club è una pennellata di storia. Ecco l’indizio per la casacca della stagione 2024/2025.

Nelle ultime settimane, la AS Roma è stata al centro di numerose polemiche a causa di alcune scelte commerciali dello sponsor tecnico. I tifosi e gli appassionati hanno espresso il loro disappunto per una serie di design ritenuti troppo moderni e poco rispettosi della tradizione del club. Tuttavia, la società ha cercato di riprendersi l’affetto dei supporter con un annuncio che ha fatto molto discutere, rievocando il passato glorioso della squadra.

In tardo pomeriggio odierno, la Roma ha infatti pubblicato sui propri canali un post preannunciante la prima maglia ufficiale per la prossima stagione. Il video in questione, pubblicato esattamente alle ore 19:27, contiene chiari riferimenti agli anni di gloria del club. La scelta dell’orario non è stata casuale: il 1927 è l’anno di fondazione della Roma, un dettaglio che ha immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi più attenti alla storia della squadra.

Roma, dal 1927 a Campo Testaccio: indizio UFFICIALE sulla nuova maglia

Le immagini condivise raffigurano, inoltre, scarpe in cuoio, un simbolo di calcio d’altri tempi, evocando immediatamente ricordi di un’epoca in cui il calcio era vissuto con una passione genuina e artigianale. Ad arricchire questo contesto pregno di storia, in sottofondo, una melodia allude al famoso coro di Campo Testaccio, lo stadio che ha ospitato le partite della Roma dal 1929 al 1940 e che è tuttora simbolo della romanità calcistica.

Questa mossa della Roma sembra essere stata per evocare, più che nostalgia, orgoglio per la storia del club. Il richiamo al passato non solo potrebbe coadiuvare ulteriormente a superare le polemiche recenti, ma ha anche rappresentato un’allusione ad un senso di appartenenza e identità che i tifosi della Roma non hanno mai perso.

L’attesa per la rivelazione della maglia ufficiale è ora palpabile, e molti sperano che essa sia un omaggio rispettoso e autentico alla tradizione giallorossa. La Roma ha chiaramente voluto mandare un messaggio: nonostante le critiche e i cambiamenti, l’essenza e la storia del club non saranno mai dimenticate. Resta ora da vedere se il design della maglia sarà all’altezza delle aspettative create da questo emozionante preludio.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1812901714162266470