Via libera Friedkin a Dybala: ecco i soldi per Soulé

Calciomercato Roma, via libera dei Friedkin che lanciano nell’operazione anche Dybala. Ecco i soldi per Soulé, pronto l’assalto giallorosso

Matias Soulé è diventato l’obiettivo della Roma per la prima linea. Le corsie nella testa di Daniele De Rossi sono fondamentali e quindi i Friedkin hanno capito – secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport – di dover fare un sacrificio economico.

Il club giallorosso è pronto a fare all-in sull’argentino, nonostante la forte concorrenza del Leicester che ha già fatto un’offerta, non andata a segno, e che potrebbe anche rilanciare. Ma i proprietari della Roma, a quanto si legge, sono pronti a spingersi fino a 25milioni di euro per il cartellino del giocatore che la passata stagione ha fatto bene a Frosinone, dove è stato uno dei migliori nonostante la retrocessione finale, non certo imputabile alle sue prestazioni.

Calciomercato Roma, la chiamata di Dybala

E a far capire che ormai i Friedkin hanno dato il via libera all’operazione, ci sarebbe stato anche “l’inserimento” di Paulo Dybala nell’operazione, che avrebbe iniziato ad alzare il pressing in un modo assai semplice: la Joya avrebbe chiamato il connazionale per convincerlo ad accettare l’offerta che il club potrebbe mettere sul piatto per il suo cartellino, declinando quella della società inglese che probabilmente sotto l’aspetto personale potrebbe essere un po’ più ricca. E tutto questo sembra essere andato a buon fine, visto che c’è l’ok del giocatore.

E la Juve? Al momento i bianconeri frenano, perché attendono delle offerte per Chiesa che per ora non sono arrivate. Giuntoli si attende che qualche squadra possa bussare alla porta per Federico – oltre la Roma che lo ha già fatto – e capire l’evolversi della situazione. Ma quella del numero 7 non è una situazione di semplice lettura, al momento, visto che tra cinque giorni si sposerà e quindi prenderà una decisione sul futuro solamente dopo aver detto il sì più importante della sua vita.