Accordi blindati con la Roma: ecco i soldi per Soulé e il centravanti

Calciomercato Roma, gli accordi blindati aprono al doppio colpo offensivo per Daniele De Rossi. Ecco il tesoretto per la doppia operazione in entrata in casa giallorossa.

La Roma punta tutto su Matias Soulè nella sessione estiva del calciomercato. L’esterno della Juventus è il nome più caldo nel radar di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi pronto all’all in per accontentare le richieste di Cristiano Giuntoli. Oltre all’argentino i giallorossi continuano il casting per il nuovo centravanti, con un tesoretto pronto ad essere reinvestito in entrata. Ecco gli ultimi rumors intorno alle prossime manovre di Florent Ghisolfi in casa giallorossa.

La Roma è un cantiere aperto ad un mese dal via della nuova stagione. Daniele De Rossi sta lavorando a ranghi ridotti a Trigoria dai primi di luglio e domani ci sarà il primo test amichevole contro il Latina a Trigoria. Porte girevoli nel quartier generale giallorosso, dove è in arrivo il nuovo portiere Ryan, che sostituisce numericamente Rui Patricio, mentre Houssem Aouar e il giovane Jan Oliveras salutano direzione Arabia Saudita. Le due cessioni materializzano un tesoretto importante per Florent Ghisolfi, pronto a reinvestire cifre importanti nel pacchetto offensivo.

Calciomercato Roma, accordo totale per Soulé: tesoretto anche per il bomber

Sprint totale per Matias Soulè in casa giallorossa. La Roma valuta l’argentino intorno ai 20 milioni di euro ma è pronta a spingersi anche a 25 milioni. La richiesta della Juve oscilla sui 30 milioni, ma i giallorossi secondo il ‘Corriere dello Sport’, hanno già trovato l’accordo totale su ingaggio e durata del contratto con il connazionale di Dybala e Paredes.

Mentre per quel che riguarda il fronte del centravanti, in caso di addio ai vari Smalling, Abraham e Zalewski, la Roma è pronta a fiondarsi su Alexander Sorloth. Il bomber norvegese viene segnalato come nome più caldo per il ruolo di nuovo terminale offensivo in casa giallorossa. Qualora non si arrivasse a Soulé poi, la prima alternativa sarebbe Riquelme dall’Atletico Madrid, che ha superato anche Federico Chiesa.