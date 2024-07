Altro rifiuto e incontro già finito: ha vinto la Roma

Ecco le ultime sulla ricerca dell’erede di Romelu Lukaku. I vertici capitolini avrebbero da poco concluso l’incontro con un bomber

La qualità della rivoluzione giallorossa, annunciata indirettamente con l’esonero di José Mourinho e inaugurata definitivamente dall’approdo di Florent Ghisolfi nella città eterna, passerà inevitabilmente dalla scelta del nuovo centravanti, incaricato di raccogliere il testimone di Romelu Lukaku.

Se è vero che tanto l’operazione Enzo Le Fée – centrocampista dalla sorprendente versatilità e dalle spiccate qualità tecniche -, quanto le voci sul possibile trasferimento di Matias Soulé – giovane fuoriclasse in grado di incantare tifosi e appassionati nel corso della stagione appena conclusasi – dalla Juventus alla Roma, parrebbero aver caricato di entusiasmo i sostenitori capitolini, vi è da considerare l’importanza di portare nella capitale una punta all’altezza delle aspettative.

Ecco che nelle scorse sono giunti aggiornamenti di rilievo sui movimento dei vertici capitolini in merito all’acquisizione del cartellino di uno dei nomi più chiacchierati all’interno dei corrodici del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Incontro avvenuto tra En Nesyri e la Roma: Mou rifiutato

In questo momento Youssef En-Nesyri è senza dubbio alcuno il candidato numero uno per Florent Ghisolfi, il quale sembrerebbe ad un passo dallo scippo a José Mourinho. Difatti il gigante marocchino (192 centimetri di altezza) aveva precedentemente preso contatti con il Fenerbahce dello Special One, ma l’entrata in scena della Roma di DDR avrebbe causato un violento terremoto nelle priorità del bomber classe ’97.

Difatti, secondo quanto riportato da ElDesmarque sul suo account X(Twitter), sarebbe avvenuto un incontro tra i vertici capitolini e gli agenti del calciatore, con esito positivo. Si sarebbe chiuso per un trasferimento dal costo di 20 milioni di euro, che presupporrebbe il perentorio rifiuto della proposte giunte dal Fenerbahce di Mou e dalla Saudi Pro League. Si tratta di un calciatore in grado di collezionare 16 marcature in 33 presenze nell’ultima stagione in Liga con il Siviglia, con cui ha un contratto con scadenza il 30 giugno 2025.