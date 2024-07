Bomber fuori rosa, reazione choc: la Roma chiude il cerchio

Bomber fuori rosa: reazione choc e addio sempre più vicino. In tutto questo si segnala l’interesse di un club spagnolo che potrebbe dare il via libera ai giallorossi

Dalla Germania la decisione è quella che non permette di tornare indietro. Un ex Roma, Sardar Azmoun, dopo non essersi presentato all’allenamento del Bayer Leverkusen, è stato messo fuori rosa dal tecnico Xabi Alonso. Una situazione che non sembra possa rientrare.

A fare un quadro di quello che è successo è la Bild, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, che sottolinea come il margine per rientrare in rosa sia minimo. Anche perché la situazione sembra essere anche abbastanza chiara, con l’iraniano che vuole andare via e starebbe spingendo verso la direzione spagnola.

Azmoun fuori rosa, pressa per il Siviglia

Si parla del Siviglia interessato al giocatore, anche se gli andalusi lo vorrebbero prendere in prestito e non in maniera definitiva. La mossa di Azmoun, da quelle parti, viene letta come la voglia di aumentare la pressione attorno al club che ne detiene il cartellino, anche se il comportamento non è per niente piaciuto da quelle parti. Nessuno si aspettava di ritrovarsi in una situazione del genere.

Magari gli andalusi lo hanno messo nel mirino anche per via della partenza di En-Nesyri: il marocchino infatti, sappiamo benissimo, è uno dei principali obiettivi della Roma per il reparto avanzato, un giocatore che piace a De Rossi e che ha rifiutato anche le offerte che gli erano arrivate dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. Insomma, Ghisolfi sta accelerando, e questo potrebbe essere l’incastro giusto.