Calciomercato Roma, 25 milioni per il nuovo attaccante

La Roma ha deciso di compiere un rilancio molto importante per un obiettivo di mercato che riguarda l’attacco.

La Roma di Daniele De Rossi è al lavoro a Trigoria per preparare al meglio la prossima stagione. Quella che inizierà il prossimo 18 agosto con la trasferta di Cagliari, di fatto, sarà un’annata per i colori giallorossi, visto che si dovrà fare di tutto per tornare a qualificarsi per la Champions League.

Il club capitolino, infatti, manca troppo tempo dalla massima competizione europea per club, ovvero dalla stagione 2018/19. Proprio per questo motivo, i Friedkin hanno dato mandato a Florent Ghisolfi di rinforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi. Il nuovo direttore sportivo giallorosso, dopo aver riscattato Angelino, ha già rinforzato il centrocampo con l’arrivo dal Rennes di Enzo Le Fée.

Una volta preso il calciatore francese per 23 milioni di euro più bonus, dunque, è tempo per Florent Ghisolfi di pensare all’attacco. Nel reparto offensivo, visto l’addio di Romelu Lukaku e quello probabile di Tammy Abraham, ci saranno dei profondi cambiamenti. Proprio in questa zona di campo, infatti, ci sono degli importanti aggiornamenti.

Calciomercato, la Roma rilancia l’offerta per Sorloth: la cifra offerta da Ghisolfi

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, questa sarà una settimana importante per il possibile arrivo di Sorloth alla Roma. Dopo aver incassato 15 milioni di euro dalle cessioni di Aouar ed Oliveras, il club capitolino è pronto ad aumentare l’offerta al Villarreal per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del centravanti norvegese.

A fronte di un’iniziale proposta di 20 milioni di euro, Ghisolfi è pronto a proporre al club andaluso 25 milioni di euro più qualche bonus. Il Villarreal, dal canto suo, continua a chiederne 38 di milioni, anche se potrebbe cambiare idea. Il ‘Sottomarino Giallo’, visto che l’anno prossimo non farà le coppe, ha comunque bisogno di incassare una cifra importante.