Calciomercato Roma, firma e annuncio UFFICIALE: cifre confermate

Calciomercato Roma, firma e annuncio UFFICIALE: cifre svelate e confermate, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è entrata in una fase decisamente attiva nel calciomercato, con numerose operazioni attese da tifosi e addetti ai lavori nel corso di un mese di luglio destinato ad apportare potenzialmente non poche novità. La stagione, ormai meno lontana di quanto ci si aspetti, vedrà Daniele De Rossi guidare la squadra dalla panchina fin dall’inizio, dopo il suo arrivo a gennaio scorso. Insieme a lui, il nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, ha portato nuova energia e ambizione.

La Roma, chiamata a combattere e lottare nuovamente ad alti livelli, è impegnata a costruire un team che offra ampie garanzie tecniche e caratteriali, tramite una coesistenza tra De Rossi e Ghisolfi e una comunione di vedute venuta a mancare durante le progettualità passate.

Calciomercato Roma, UFFICIALE il passaggio di Aouar all’Al-Ittihad

La costruzione della rosa e le relative modifiche passerà, ora, anche per le capacità di epurazione da parte degli addetti ai lavori di Trigoria che, seppur con meno fretta rispetto al passato, sono ben consapevoli di dover allontanare dallo scacchiere chi non sia più considerato centrale o importante all’interno del progetto.

Un esempio recente riguarda Houssem Aouar, centrocampista algerino prelevato a costo zero dopo l’esperienza al Lione. Il talentuoso giocatore ex Ligue 1, però, non è mai riuscito a imporsi in Serie A, palesando difficoltà sia con Mourinho che con De Rossi. Ben presto spiegati, dunque, i motivi di una separazione solamente dopo un anno, fruttata alla Roma una plusvalenza tutt’altro che banale o scontata.

L’approdo a costo zero, infatti, permetterà alla Roma di registrare una plusvalenza totale, pari a circa 12 milioni di euro, con il calciatore ormai ex Roma che si appresta a vivere un’esperienza nel ricchissimo campionato saudita, da poco distintosi per un benvenuto ufficiale. In questi minuti, infatti, l’Al-Ittihad ha annunciato il suo ingaggio.