Calciomercato Roma, ha appena firmato: affare da 12 milioni

Calciomercato Roma. La società giallorossa sembra essersi decisamente messa in moto e le operazioni di mercato si susseguono vorticosamente.

La frenesia non è mai la migliore consigliera, tantomeno in ambito di calciomercato. Nelle ultime ore, però, la Roma sta operando, e portando a conclusione, trattative a ritmo decisamente frenetico. Nulla che possa impensierire, poiché trattasi di operazioni condotte sempre, e sempre portate a termine, con la massima lucidità.

Sta montando una grande curiosità attorno alla Roma. Sarà perché la prossima stagione vedrà Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa fin dal primo giorno, dopo il suo arrivo a gennaio scorso. Sarà perché è cambiato anche il direttore sportivo ed è arrivato dalla Francia un dirigente ambito e stimato da mezza Europa, Florent Ghisolfi. Sarà soprattutto perché una società, ed una squadra come la Roma, ‘deve’ essere protagonista e non semplice comparsa. E’ esattamente il pensiero di Daniele De Rossi, ambizioso e fiducioso. Per una Roma che vuole essere protagonista occorre una squadra che dia ampie garanzie tecniche e caratteriali. Su questo aspetto sta lavorando il tecnico giallorosso, mentre per quanto attiene il materiale umano da affidare all’ex Capitan Futuro, il compito spetta esclusivamente al direttore sportivo francese.

Aouar ai saluti, denaro fresco per la Roma

Un antico, ma sempre attuale, adagio del calciomercato recita come un grande direttore sportivo non lo si debba valutare da come acquista, bensì da come vende.

Oggi, più che mai, le operazioni in uscita diventano la priorità assoluta, vuoi per dare ossigeno al bilancio, vuoi per finanziare le operazioni in entrata. Le uscite sono importanti anche per la Roma che, nonostante abbia i conti in ordine, non vuole correre rischio alcuno. E per quanto riguarda la voce cessioni l’esperto di mercato Fabrizio Romano ci aggiorna riguardo un’operazione in uscita della Roma ormai giunta a conclusione: “Houssem Aouar ha firmato il suo contratto come nuovo giocatore dell’Al Ittihad, lo stesso sta accadendo tra AS Roma e Al Ittihad. Affare da 12 milioni di euro, quasi concluso“. Si sta pertanto per concludere l’esperienza in giallorosso di Houssem Aouar, calciatore algerino con passaporto francese. Esperienza durata soltanto una stagione e da dimenticare in fretta. I petrodollari lo aiuteranno nella non difficile impresa. Ed intanto la Roma incassa.