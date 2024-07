Chiesa alla Roma, ultimatum Juventus: accordo decisivo

Chiesa alla Roma, la Juventus ha praticamente dato un ultimatum al giocatore, oltre quella data dovrà per forza arrivare una decisione. Ecco quale

Federico Chiesa è senza dubbio un obiettivo della Roma. E Daniele De Rossi accoglierebbe il giocatore a braccia aperte, facendolo sentire parte del progetto giallorosso dei prossimi anni.

Sappiamo altrettanto bene, però, che il giocatore una decisione sul suo futuro non l’ha presa. E non la prenderà almeno prima di sabato, quando così come Dybala si sposerà. Poi inizierà il conto alla rovescia, anche perché Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport intervenuto a Manà Manà Sport, ha svelato qual è la deadline che il club bianconero ha messo per avere una risposta definitiva da parte del giocatore.

Chiesa alla Roma, non si va oltre il 31 luglio

“Parlo di fonti sicure dentro la Juventus, autorevoli, da parte della società. Aspettano fino a fine mese – ha detto Mangiante – per capire quello che sarà il futuro di Chiesa. Non andranno oltre, in un senso o nell’altro. Tra due settimana si farà il punto e si deciderà il suo futuro”.

Ma cosa dice questo futuro? Quale potrebbe essere la decisione di Chiesa? Ecco la risposta: “Potrebbe anche rimanere alla Juve e fa un anno lì per andare via a zero o i presupposti per un rinnovo. La trattativa tra Roma e Juve per Chiesa non è un problema, la Roma ai 20 milioni può arrivare e alla Juve va bene che si chiuda con la Roma, i rapporti sono buoni, certificati a gennaio con Hujsen”. Queste le parole del giornalista che segue la Roma. Dal 31 luglio in poi quindi, o forse anche prima, si saprà il futuro di Chiesa. Ma non oltre quella data.