Colpo record per la Roma: la grande ex sfida Ghisolfi

Dopo aver preso Enzo Le Fée, Florent Ghisolfi è al lavoro per regalare a Daniele De Rossi un altro rinforzo per la sua squadra.

La Roma è a Trigoria per preparare la prossima stagione, dove il primo obiettivo sarà quello di tornare a qualificarsi per la massima competizione europea per club, ovvero la Champions League. Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di rafforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi.

Dopo aver riscattato Angelino dal Lipsia e preso Enzo Le Fée dal Rennes, di fatto, il nuovo direttore sportivo del team giallorosso è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. Considerando l’addio certo di Romelu Lukaku e quello probabile di Tammy Abraham (accostato al Milan di Paulo Fonseca), infatti, in questa zona di campo ci saranno dei profondi cambiamenti.

In questi ultimi giorni, dunque, intorno alla Roma della famiglia Friedkin sono stati diversi attaccanti. I nomi più caldi, almeno per il momento, sono sicuramente quelli di Sorloth del Villarreal e di Youssef En-Ensyri del Siviglia. Tuttavia, per la zona offensiva della squadra giallorossa di De Rossi si è fatto un nome nuovo.

Calciomercato Roma, Ghisolfi ha messo gli occhi su Sulemana del Southampton: c’è anche il suo ex Nizza

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘The Athletic, infatti, alla Roma interessa anche l’ala sinistra Kamaldeen Sulemana. Quest’ultimo, di fatto, vuole lasciare Southampton, visto che non è riuscito ad ambientarsi dopo essere arrivato nel 2023 dal Rennes per una cifra record per il club inglese: 22 milioni di sterline (circa 24 milioni di euro).

Kamaldeen Sulemana, infatti, ha collezionato l’anno scorso con il Southampton solo 10 presenze dal primo minuto. Tuttavia, oltre alla Roma, ci sono altre squadre interessate all’attaccante esterno ghanese: il Nizza (ex squadra di Ghisolfi) e l’Ajax.