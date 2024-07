De Rossi tradito dal grande amico: bye bye Chiesa

Il calciomercato della massima lega italiana entra nel vivo della sessione estiva: giungono nuove voci in merito all’avvenire di Federico Chiesa

Al netto delle intenzioni di Ghisolfi e dell’afflato di ottimismo che sta diffondendosi tra le fila della tifoseria giallorossa, i capitolini non potranno di certo mettere le mani su tutti i calciatori segnati in rosso sul taccuino del nuovo direttore tecnico d’oltralpe e, dunque, sarà necessario valutare con attenzione i cavalli su cui puntare e, quindi, quelli a cui rinunciare. Le velleità tattiche manifestate da Daniele De Rossi sono piuttosto chiare e, sinora, il reparto che più di tutti sembrerebbe aver impedito al Comandante di Ostia di esprimere la proprio idea di calcio è quello offensivo.

Ad esclusione di Stephan El Shaarawy, l’assenza di esterni offensivi di ruolo ha innegabilmente impedito a DDR di mettere in campo quel sistema fatto di sovrapposizioni e ricerca della verticalità, a cui Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala – se impiegati fuori ruolo ai fianchi di Romelu Lukaku – difficilmente potevano fornire un reale sostegno.

Ecco dunque che, con l’avvicinarsi dell’odierna sessione di mercato – durante la quale i giallorossi dovranno letteralmente rivoluzionare il proprio organico – in DDR è nata l’ossessione Federico Chiesa, il quale, al contrario di Dybala e Pellegrini, possiede con sorprendente precisione tutte quelle caratteristiche immaginate da De Rossi per i propri esterni offensivi. Ecco le ultime sulla questione Chiesa.

Chiesa corteggiato anche dall’Atletico e dal Marsiglia di De Zerbi

In seguito agli avvenuti accordi tra la Vecchia Signora e i vertici capitolini, a sollevare dubbi in merito al trasferimento sarebbe stato lo stesso calciatore, per il quale la partecipazione in Champions sembrerebbe essere un prerequisito irrinunciabile.

Nulla è ancora certo, ma il sì di Matias Soulé ai giallorossi potrebbe definitivamente allontanare il figlio d’arte ex Fiorentina dal centro sportivo Fulvio Bernardini, nonostante tra i due intercorrano una serie di evidenti difformità in termini di caratteristiche: Chiesa difatti incarna in maniera più aderente il prototipo dell’esterno offensivo contemporaneo, più propenso all’esplosività e all’intensità fisica che alla raffinata danza del giovane fuoriclasse argentino.

Tuttavia, nel caso in cui la Roma dovesse prelevare il cartellino di Soulé per 30 milioni di euro, il trasferimento di Chiesa si complicherebbe, anche e soprattutto a causa della gran quantità di società estere che hanno messo il mirino sul numero 7 bianconero.

È vero… Chiesa avrebbe più volte ribadito di voler rimanere nel bel paese, ma, in questo momento, tale desiderio andrebbe in netto contrasto con la volontà di giocare la Champions già a partire dalla stagione in arrivo. Difatti in terra nostrana soltanto Napoli e Roma avrebbero manifestato reale interesse nei suoi confronti e, in entrambi i casi, si tratterebbe di almeno una stagione senza coppa dalla grandi orecchie.

Di recente, come riportato da hitc.com, alla lunga lista di club interessati al talento bianconero – corteggiato in particolare in Premier League da Chelsea, Tottenham, Newcastle e da poco anche da Arsenale e Liverpool – si sarebbero unite anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone e il Marsiglia di Roberto De Zerbi (con cui De Rossi possiede un particolare rapporto di amicizia).